Będzie nowy serial o Wieczorek. Ujawniono szczegóły produkcji

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek nadal jest wielką zagadką. Powstały już książki i filmy o gdańszczance. Niedługo będzie też kolejny dokument. Serwis Viaplay przygotował trzyodcinkowy serial „Sprawa Iwony Wieczorek”.

Serwis "Wirtualne Media" podaje, że dokument "Sprawa Iwony Wieczorek" składa się z trzech odcinków.

Będzie kolejny dokument o Iwonie Wieczorek

W tej produkcji widzowie zapoznają się z m.in. punktem widzenia Krzysztofa Rutkowskiego, jak i nieżyjącego już Janusza Szostaka, czyli dziennikarza, który zajmował się zaginięciem nastolatki latami.

– Sprawa Iwony Wieczorek" to druga, po "Tajemnicach polskich morderstw" polska produkcja Viaplay Documentary, eksplorująca tematykę "true crime". W tym wypadku jednak dochodzenie wciąż trwa, a nowe poszlaki nadal nie przyniosły oczekiwanego przełomu. Dlatego też sposób opowiadania historii w tej produkcji jest inny, w większym stopniu skupiający się na dogłębnej analizie faktów i najnowszych dowodów, jakimi dysponują śledczy – przekazała Barbara Wiśniewska-Grzesiak, executive producer non-scripted content w Viaplay Group, cytowana przez portal.

Viaplay nie podało na razie daty premiery serialu.

Sprawie zagięcia Iwony Wieczorek zostanie poświęcona również kolejna książka. Jej autorami będą współpracujący z naTemat.pl Mikołaj Podolski oraz Marta Bilska z magazynu "Reporter", którzy też od lat badają tę tajemniczą sprawę.

O gdańszczance powstaje też nowa książka

– Jak już kiedyś mówiłem, nie wierzę za bardzo, że ta sprawa wyjaśni, tak teraz sprawdzając niektóre z tych wątków, jakaś iskierka nadziei się we mnie pojawia. Kluczem dla nas jest, aby pomóc w tej sprawie – mówił naszej redakcji niedawno Podolski.

Dziennikarz podkreślił przy tym, że w tej książce pojawią się też, "takie rzeczy, które nam powychodziły w śledztwie dziennikarskim osiem lat temu i ich wtedy nie upubliczniliśmy. Tych informacji jest naprawdę dużo". I dodał: – Niektóre informacje, które na temat tego zaginięcia funkcjonowały przez lata, okazały się nieprawdziwe. W książce zostanie to ujawnione.

Więcej o tej książce pisaliśmy tutaj: Powstaje nowa książka o Wieczorek. Jeden z autorów mówi o "iskierce nadziei" Historii Iwony Wieczorek do tej pory dwie książki poświecił nieżyjący już dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Są to publikacje: "Kto zabił Iwonę Wieczorek?" oraz "Co się stało z Iwonę Wieczorek".

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Nad ranem była widziana w okolicy jednego z modnych wówczas lokali - Dream Club w Sopocie. Tam pokłóciła się ze znajomymi. Nigdy nie doszła do domu na osiedlu Jelitkowski Dwór w Gdańsku. Latem tego roku minie 13 lat od tamtej feralnej nocy.