Poważne załamanie pogody. Nadciągają groźne burze, a to dopiero początek

Trochę odpoczniemy od ostatnich upałów, ale to nie oznacza, że pogoda nie przyniesie nam niespodzianek. 14 czerwca zapowiada się niespokojnie, bowiem IMGW prognozuje burze. Miejscami może dojść do lokalnych podtopień.

Do Polski nadciągają burze. Fot. wxcharts.com

Już poranek 14 czerwca w większości kraju zapowiadał się pochmurnie. Na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy południa Polski i Pomorza. Jak podawał IMGW, temperatura maksymalna wyniesie od 18°C do 21°C. W rejonach podgórskich i nad morzem – miejscami 16°C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Okresowo mogą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Pogoda 14 czerwca. Do Polski nadciągają burze

Na sam deszcz nie powinniśmy narzekać – w wielu miejscach panuje susza, więc szczególnie rolnicy wypatrywali opadów w najnowszych prognozach pogody. Tym razem do Polski nadciągają również burze, które miejscami mogą wyrządzić szkody.

Według IMGW najwięcej opadów trzeba spodziewać się na południu i południowym wschodzie. Tam też miejscami burze z opadami do 20-25 mm. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Największą intensywność burze osiągną po południu i wieczorem.

Do godziny 7 rano ostrzeżenia przed burzami na mapach IMGW dotyczyły głównie południowo-wschodniej części Polski. Wydano tam ostrzeżenie 1. stopnia, które szacuje na 80 proc. ryzyko wystąpienia burzowych zjawisk.

A jakie prognozy mamy na kolejne dni? W czwartek 15 czerwca niewiele się zmieni – wciąż należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz. Powinno być za to cieplej – temperatura maksymalna od 19°C do 24°C, a na Suwalszczyźnie do 25°C. Tylko nad morzem i w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Jaka pogoda na weekend 17-18 czerwca?

Z długoterminowej prognozy IMGW dowiadujemy się, że w najbliższy weekend też musimy przygotować się na zachmurzenie i przelotny deszcz. Niewykluczone są również lokalne burze.

Na przeważającym obszarze będzie jednak bardzo ciepło. W piątek do 25°C, w sobotę do 26°C, a w niedzielę do 27°C. Chłodniej może być tylko na wschodzie kraju, obszarach nadmorskich i podgórskich. Przeważać będzie słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków północnych. Podczas burz należy spodziewać się bardziej porywistego wiatru.