M obbing, obrażanie pracowników i szantażowanie - do takich sytuacji miało dochodzić w Biurze Kontroli przy KGP. To jednostka, która zajmuje się najważniejszymi sprawami z zakresu oceny działań policji. Słowem, gdy wydarzy się w policji coś kontrowersyjnego, najczęściej sprawdza to BK. Tymczasem w tym właśnie biurze miało dochodzić do poważnych nadużyć, które teraz opisał szeroko Onet.





Kolejna afera wokół KGP. Poważne oskarżenia pod adresem Biura Kontroli

Dorota Kuźnik

Mobbing, obrażanie pracowników i szantażowanie - do takich sytuacji miało dochodzić w Biurze Kontroli przy KGP. To jednostka, która zajmuje się najważniejszymi sprawami z zakresu oceny działań policji. Słowem, gdy wydarzy się w policji coś kontrowersyjnego, najczęściej sprawdza to BK. Tymczasem w tym właśnie biurze miało dochodzić do poważnych nadużyć, które teraz opisał szeroko Onet.