Ziobro straszy uchodźcami po strzelaninie w Sztokholmie. Okazało się, że jej sprawcą jest... Polak

Alan Wysocki

Zbigniew Ziobro straszy przed uchodźcami, powołując się na strzelaninę, do której doszło w Sztokholmie. Tymczasem okazało, że wśród sprawców jest... 19-letni Polak. Miłosz O. oraz Kurd Ronnie D. zostali zatrzymani. Obaj nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Mężczyźni trafili do aresztu tymczasowego.