Książki na Pride Month? A dlaczego nie o miłości? Romansów LGBT powstaje dziś sporo (również nad Wisłą), jedne są mniej, inne bardziej udane. Ale które rozgrzeją serca nawet tych osób, które nie należą do tęczowej społeczności? Oto sześć romantycznych powieści LGBT, które warto przeczytać nie tylko w czerwcu.

Książki o miłości LGBT. Sześć romansów nie tylko na Miesiąc Dumy

Ta lista powinna być znacznie dłuższa, ale mogliśmy wybrać tylko sześć. Oto historie jednopłciowych romansach i wielkich miłości, które zostaną w twojej głowie (i twoim sercu) na dłużej.

1. Pieśń o Achillesie, Madeline Miller

Jeśli kochasz mitologię grecką i romanse, to zakochasz się w "Pieśni o Achillesie". Powieść Madeline Miller, autorki "Kirke", jest odczytaniem na nowo "Iliady" Homera i poruszającej relacji Achillesa i Patroklosa. Mimo że u Homera mężczyźni byli najlepszymi przyjaciółmi, to już w epoce klasycznej zaczęto spekulować, że w rzeczywistości ci mitologiczni bohaterowie byli kochankami. Tak zresztą przedstawiali ich Platon, Ajschylos czy artyści w różnych epokach.

Tą drogą idzie Miller, która w urzekającej, pięknej "Pieśni o Achillesie" łączy wyobraźnię, wiedzę oraz mitologię i opowiada o wielkiej miłości legendarnego herosa i nieśmiałego outsidera. Uwaga, jeśli jesteś wrażliwcem i romantykiem, to najprawdopodobniej wylejesz morze łez.

2. Złodziejka, Sarah Waters

"Złodziejka" to powieść historyczna, kryminalna i romans LGBT, ale tym razem o kobietach. Sarah Waters, ekspertka epoki wiktoriańskiej, która przed laty napisała doktorat o homoseksualnych bohaterach historycznych książek, opowiada o dwóch młodych dziewczynach z zupełnie różnych londyńskich światów, których losy pewnego dnia się łączą. I to w niespodziewany sposób.

Córka złodziejki, Sue, na prośbę eleganckiego, tajemniczego oszusta, przyjmuje pozycję pokojówki arystokratki Maud Lilly, aby pomóc mu w jej uwiedzeniu, dzięki czemu wzbogaci się na jej dziedzictwie. Z czasem zdaje sobie jednak sprawę, że zależy jej na swojej pracodawczyni i wszystko się komplikuje. "Złodziejka" to książka ekscytująca, wciągająca i mroczna, w której nic nie jest takie, jakie się wydaje.

Książka Sarah Walters doczekała się wersji teatralnej, a także dwóch filmowych: telewizyjnej wersji BBC, "Fingersmith" (2005), a także głośnej i znakomitej koreańskiej adaptacji "Służąca" z 2016 roku, nagrodzonej szeregiem nagród, m.in. w Cannes i BAFTA.

3. Hurt/Comfort, Weronika Łodyga

"Hurt/Comfort" to polska powieść dla młodzieży LGBT, która zachwyca urokiem. Książka Weroniki Łodygi dzieje się w nadwiślańskich, szkolnych realiach i opowiada o dwóch chłopakach, którzy zakochują się w sobie i zawiązują relację.

Przy okazji borykają się z osobistymi problemami, jednak mimo że autorka porusza trudne problemy, to w "Hurt/Comfort" więcej jest tytułowego pocieszenia niż cierpienia. Mimo że to kolejni "zakochani nastolatkowie", to Łodyga unika sztampy i tworzy bohaterów, którym kibicujemy od pierwszej strony.

4. Carol, Patricia Highsmith

Nowy Jork, lata 50. XX wieku. Carol, ustatkowana i zamożna mężatka, nieoczekiwanie zakochuje się w młodszej Therese, aspirującej scenografce. W czasach, gdy homoseksualny związek nie mieścił się w społecznych normach, Carol i Therese podejmują próbę życia po swojemu, mimo że mają wiele do stracenia.

Wydana w 1952 roku książka Patricii Highsmith od razu stała się popularna wśród amerykańskich lesbijek, nazywano ją odważną i przełamującą tabu. "Carol" to nie tylko piękna miłosna historia, ale również powieść, która pokazuje, że czasami trzeba zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę, a na odwrócenie swojego losu nigdy nie jest za późno.

Głośna powieść LGBT doczekała się filmowej ekranizacji – wychwalanej przez krytyków, stylowej "Carol" w reżyserii Todda Haynesa, w której w główne bohaterki wcieliły się Cate Blanchett i Rooney Mara, obie nominowane za swoje role do Oscara (Mara została nagrodzona w Cannes). Film otrzymał zresztą tych nominacji aż sześć.

5. Ostatniej nocy w klubie Telegraph, Malinda Lo

I znowu lata 50., tym razem w San Francisco. "Ostatniej nocy w klubie Telegraph" Malindy Lo opowiada o siedemnastoletniej Lily Hu, córce imigrantów z Chin, która mieszka w zamkniętej społeczności w Chinatown. Dziewczyna odkrywa swoją queerową tożsamość i zakochuje się z wzajemnością w koleżance ze szkoły, Kathleen Miller.

Tyle że to nie są dobre czasy dla zakochanych w sobie dziewczyn. Lucy, Kathleen i inne lesbijki znajdują więc swoją bezpieczną przestrzeń w tytułowym klubie Telegraph. Ale co będzie poza jego murami? Powieść Malindy Lo jest wpisana w historię Stanów Zjednoczonych (to czasy Czerwonej Paniki) i dzieje się kilka dekad temu, ale jest uniwersalną opowieścią o byciu sobą i miłości, która nie zna (żadnych) granic.

6. Red, White & Royal Blue, Casey McQuiston

"Red, White & Royal Blue" Casey McQuiston to uroczy, czuły i podnoszący na duchu absolutny bestseller z 2019 roku i to nie tylko "New York Timesa". To połączenie komedii romantycznej i romansu, opowieść o nieoczekiwanej miłości syna prezydentki USA i... księcia Walii (fikcyjnego!), którzy początkowo skakali sobie do gardeł. Dla fanów motywu "od wrogów do kochanków" jak znalazł.

"Red, White & Royal Blue" tak zachwyciło czytelniczki i czytelników (autorka zrobiła nawet playlisty na Spotify dla wszystkich bohaterów!), że już 11 sierpnia obejrzymy na Amazonie filmową ekranizację z Taylorem Zakharem Perezem, Nicholasem Galitzine, Umą Thurman i Stephenem Fry. A jeśli komuś mało książek McQuiston, to równie romantyczna jest jej druga książka "One Last Stop", która tym razem zamiast dwóch zakochanych ma dwie zakochane bohaterki.