Karol "Friz" Wiśniewski ogłosił konkurs, w którym internauci mają zgadnąć wagę jego córki. Problem w tym, że dziecko jeszcze nie przyszło świat. Influencer został skrytykowany za robienie z niego "maszynki do contentu", choć nie wszystkim to też przeszkadzało.

Wersow i Friz spodziewają się dziecka. Influencer wymyślił kontrowersyjny konkurs Kadr z Wersow / YouTube

W zeszłym roku rozpadła się Ekipa - słynna grupa youtuberów założona przez Friza. 27-latek nie zakończył jednak kariery i dalej działa jako influencer. I dalej wywołuje kontrowersje. Teraz wpadł na pomysł konkursu ze swoją przyszłą córką w roli głównej. Internauci mają za zadanie zgadnąć wagę noworodka, a ten, kto będzie najbliżej, dostanie tę w liczbę w złotówkach.

Friz w ogniu krytyki. Poszło o konkurs z córką, która jeszcze się nie urodziła

Wagę trzeba podać w domyśle gramach (czyli uzbiera się czterocyfrowa sumka), a nie kilogramach, bo wtedy do wygrania byłoby z jakieś 3 lub 4 złote z groszami. Wielu internautów postanowiło wziąć udział w zabawie - pod postem jest ponad tysiąc komentarzy. Nie wszystkim jednak ten konkurs przypadł do gustu. Co prawda influencer rozdaje pieniądze, ale przy okazji generuje ogromne zasięgi i promuje swój profil na Twitterze.

"Nie wiem, czy ja jestem jakiś zj***ny, ale brzydzi mnie to robienie z jeszcze nienarodzonej córki maszynki do contentu", "Dzieci influencerow będą mieć przej***ne życie", "Współczuję temu dziecku, gdy się już urodzi. Będzie miało kompletnie przesrane w życiu...", "Tak właściwie, nie jest ci wstyd, że robisz zasięgi na każdym gramie, który powinien być absolutnym szczęściem, intymną chwilą dla ciebie i twojej lubej?" – czytamy w komentarzach wyraźnie zniesmaczonych internautów.

Friz i Wersow spodziewają się dziecka. Influencer opowiedział o ojcostwie

Friz i Wersow (Weronika Sowa) tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim showbiznesie. Niebawem planują sformalizować swój kilkuletni związek - pod koniec sierpnia 2022 roku świętowali czwartą rocznicę i pierwszą rocznicę zaręczyn. Ślub wezmą dopiero po przyjściu na świat ich pierwszego dziecka.

Wersow poinformowała o tym, że jest w ciąży, w nietypowy sposób - w teledysku do swojej piosenki pt. "Ten jeden moment". Klip miał premierę w lutym, a ich córka ma urodzić się prawdopodobnie w tym miesiącu, czyli w czerwcu. W jednym z filmików na YouTube powiedzieli, że będą pokazywać ją w sieci, bo będzie integralną częścią ich życia, które i tak eksponują online. Kiedy jednak pociecha podrośnie, będzie mogła sama zadecydować, czy dalej chce być małą influencerką.

Friz w jednym z wywiadów z Michałem Dziedzicem podkreślał, że choć dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci, to nie chce zdradzać wszystkiego w całości. Nadal pokazuje tylko jego część. Opowiedział też, jakim chciałby być ojcem.

"Mam nadzieję, że najlepszym. Na pewno dołożę wszelkich starań, aby takim być. Pytanie też, co to znaczy: Być najlepszym ojcem? Ja myślę, że to znaczy przede wszystkim być osobą, która rozumie, która daje dużą swobodę, bo ja taką miałem i wydaje mi się, że to jest mega ważne i która też nie ocenia" – przyznał influencer.