W Stalowej Woli zaatakował nożownik. Ofiara jest w stanie ciężkim, trwa obława

Agnieszka Miastowska

W środę 14 czerwca po południu doszło do ataku nożownika. Miało to miejsce w Stalowej Woli na garażach za blokami przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Młody mężczyzna zaatakował innego, wbijając mu nóż w klatkę piersiową. Ofiara trafiła do szpitala i jest w stanie ciężkim.