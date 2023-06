Po ostatnich nieco chłodniejszych dniach będziemy mieć w Polsce prawdziwe lato. Termometry mogą pokazać nawet około 30 st. C.

Do Polski idzie prawdziwe lato. Fot. windy.com

– Lato nam się rozpędza. Już niemal w całym kraju w ciągu dnia mamy temperaturę powyżej 20 st. C – mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wkrótce w Polsce będzie bardzo ciepło

Dodał on jednak, że w piątek (na krańcach zachodnich i wschodnich) oraz w sobotę (przede wszystkim w Polsce północno-zachodniej) mogą lokalnie wystąpić burze oraz deszcz. – Temperatura będzie jednak rosła, do maksymalnie 26 st. C w niedzielę – tłumaczył Walijewski.

Od poniedziałku będzie coraz cieplej, a cieniu w zachodnich województwach Polski prognozowane są temperatury powyżej 31 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowało też na swojej stronie dokładny biuletyn pogody na kolejne dni. Jak czytamy, w ciągu kolejnych dni nadal będzie deszczowo, miejscami pojawią się burze.

Pogoda na następne kilka dni

Jak to będzie wyglądać w kolejne dni? W piątek i sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu oraz burzami. Sumy opadów wyniesie do 30 mm. Burze pojawią się głównie na północy i zachodzie kraju. W piątek temperatura maksymalna od około 18 st. C na południowym wschodzie i nad morzem do 24 st. C w centrum kraju, 25 st. C na północnym wschodzie, a w dolinach karpackich od 15 do 17 st. C.

W sobotę najchłodniej będzie na południu Podkarpacia, około 17 st. C, najcieplej w centrum i na zachodzie kraju, do 24 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę wystąpią przelotne opady, nadal możliwe będą w całym kraju burze – głównie na północy i w centrum kraju. Temperatura od 20 do 25 st. C, na zachodzie do 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, a w czasie burz w porywach do 70 km/h.

Poniedziałek będzie pogodny na zachodzie Polski, nadal z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami w pozostałej części kraju. Na południowym zachodzie do 29 st. C.

Od wtorku do czwartku zachmurzenie będzie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu i burze. We wtorek na termometrach zobaczymy od 26 st. C do 30 st. C. W środę i czwartek na południu i południowym zachodzie około 25-27 st. C, a na pozostałym obszarze kraju nieco chłodniej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków zachodnich i północnych.