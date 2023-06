Niedawno Polską wstrząsnęła śmierć ciężarnej 33-latki z Nowego Targu. W piątek na wiecu w Poznaniu Donald Tusk skomentował m.in. dramat kobiet i ich rodzin, jaki zafundował im wyrok TK Julii Przyłębskiej z 2020 roku zaostrzający prawo aborcyjne. – Dzisiaj ta władza to seryjni zabójcy kobiet – stwierdził lider PO.

Tusk w Poznaniu ostro o PiS: Ta władza to seryjni mordercy kobiet Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Donald Tusk zmienił narrację w porównaniu z marszem 4 czerwca w Warszawie. Wypowiedzi lidera PO w piątek w Poznaniu były dużo ostrzejsze i bezpośrednie – i to zarówno pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, jak i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Tusk: Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet

W stolicy Wielkopolski lider PO skomentował m.in. niedawne manifestacje "Ani jednej więcej", które odbyły się w całej Polsce, a dla których impulsem była śmierć 33-latki w Nowym Targu. Przypomnijmy, kobieta była w piątym miesiącu ciąży, a z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej doszło do obumarcia płodu.

Wiele wskazuje na to, że pani Dorota była kolejną ofiarą skandalicznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z jesieni 2020 roku, który zaostrzył prawo aborcyjne.

Były premier obwinił rządzących za śmierć Polek, którym w szpitalach nie przeprowadzono aborcji, mimo zagrożenia życia. – Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet, to na ich głowy – panie Kaczyński, na pańską głowę – spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba – powiedział Donald Tusk.

I dodał: – Chcemy żyć w kraju, gdzie nie trzeba być herosem i ryzykować więzieniem do ośmiu lat, żeby ratować kobiety w szpitalu.

"Prezes naprawdę ma pełne gacie"

Tusk zwrócił się także do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. – Głosujesz na partię Kaczyńskiego? To znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy – mówił.

Oberwało się także samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu.

– Od kilkunastu godzin furorę robi nowe słowo w Polsce: "referendum". Widzę hasztagi, że to "referendum rozpaczy". Spojrzałem tak na prezesa i widzę, że – przepraszam za to sformułowanie, ale ja i tak jestem delikatny przecież – prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum – stwierdził Tusk.

I dodał: – Oni te pomysły wypluwają z siebie w ostatnich dniach w narastającej panice. Oni się nie przestraszyli mnie, ja naprawdę mam w tym skromny udział. Jeden człowiek może przenieść góry, ale wszystkich gór nie przeniesie. On się was przestraszył.

Lider PO mówił w Poznaniu nie tylko o PiS, ale także o politykach Konfederacji – również w kontekście praw kobiet.

– Jak patrzę na tę mniejszą partię prawicową, jak oni opowiadają, że będzie Polska bez podatków zupełnie, to oni sami wiedzą, że mówią bzdury. Ale jak oni mówią, a nawet podpisują projekty mówiące o tym, że kobieta, która ratuje swoje życie i musi przerwać ciążę, powinna pójść do więzienia, to oni nie żartują! Mówią wtedy poważnie – podkreślił.