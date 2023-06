Zaginięcie 27-letniej Polki w Grecji. Wiadomo, co służby znalazły w mieszkaniu podejrzanego

redakcja naTemat

G reckie media dotarły do nowych szczegółów śledztwa ws. zaginięcia 27-letniej Anastazji Rubińskiej na wyspie Kos. Wskazano m.in. powód, dla którego Polka miała udać się do mieszkania głównego podejrzanego – oraz co ujawniło jego przeszukanie.