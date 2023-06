Politycy PiS i Suwerennej Polski lubią obrażać swoich konkurentów odmawiając im polskości. Na ten właśnie chwyt zdecydował się członek partii Zbigniewa Ziobry, Jacek Ozdoba, zapisując wynik meczu Polska – Niemcy jako Polska – Tusk 1:0. Wpis sekretarza stanu w resorcie klimatu i środowiska wpadł w oko Zbigniewowi Bońkowi, który – jak się wydaje – nie kojarzy wiceministra. "Przepraszam, co to za debil?" – zapytał.

Zbigniew Boniek. fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Tych pięć słów wystarczyło, by Zbigniew Boniek w ciągu niespełna godziny zebrał 5,7 tys. polubień swojego wpisu od użytkowników Twittera.

Jedni odpisywali zamieszczając roześmiane emotki, inni podkreślali, że takich wpisów było więcej, znaleźli się i tacy, którzy wklejali biogram Jacka Ozdoby by uświadomić legendzie polskiej piłki, że osoba, której nie ceni za możliwości intelektualne, jest wiceministrem.

Sam Jacek Ozdoba, który nie miał oporów, by obrażać Donalda Tuska, zdaje się urażony słowem "debil", które padło we wpisie wiceprezydenta UEFA.

"Czy to jest oficjalne stanowisko UEFA? Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie" – skomentował wiceminister z Suwerennej Polski. Ozdoba dodał hasztag #Respect, a swój wpis zakończył emotikonką przedstawiającą twarz do góry nogami, można więc przypuszczać, że członek rządu Zjednoczonej Prawicy nie mówi serio zapowiadając złożenie skargi na Bońka do UEFA.

Ozdoba tłumaczy się ze swojego wpisu o Tusku

Jeśli jednak groźba nie okaże się żartem, Zbigniew Boniek być może będzie musiał się tłumaczyć za swój tweet. Internauci pytają za to Jacka Ozdobę, od którego wpisu zaczęło się całe zamieszanie, dlaczego obraża polityków konkurencyjnych formacji insynuując, że nie są Polakami. Zdaniem członka rządu PiS w przedstawieniu drużyny Niemiec nazwiskiem Donalda Tuska nie ma nic złego, bo to tylko sarkazm.

O komentarz Ozdobę poprosił dziennikarz Onetu Janusz Schwertner. "No dobrze, ale nie uważa Pan, że Pański wpis był po prostu beznadziejny? Skąd u Was takie niezmienne przekonanie, że tylko Wy jesteście Polakami, a wszyscy ludzie z innymi poglądami, to Niemcy, względnie polscy zdrajcy? To jest absurdalne i głupie" – wskazał dziennikarz.

Na tak zadane pytanie odpowiedź Ozdoby brzmiała: "Panie Redaktorze, sarkazm. Takie słowo zna Pan? I mam pytanie czy jeżeli inaczej Pan ocenia wpis/ komentarz to słowo 'debil' do autora to dobry poziom?".

Zbigniew Boniek ma konto na Twitterze od ponad 11 lat. Obserwuje go 1,2 mln użytkowników tej platformy społecznościowej.

