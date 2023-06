Są już bardziej szczegółowe informacje o rodzinie Włodarczyków, którą martwą znaleziono w Londynie. Na ich temat wypowiedzieli się brytyjskim mediom znajomi. Wiadomo także, czym zajmowali się rodzice dwójki dzieci. Cała czwórka została znaleziona w domu. Policję zawiadomili zaniepokojeni sąsiedzi. Telewizja Sky News opublikowała także zdjęcia ofiar.

Rodzina Polaków znaleziona martwa w Londynie. Co mówią sąsiedzi? Fot. RP / SplashNews.com / East News . Zdjęcie poglądowe / Screen Daily Mail

Jak podaje "Daily Mail", Monika Włodarczyk, pracowała jako sprzątaczka w hotelu na lotnisku Heathrow. Tak mają wskazywać jej media społecznościowe. Mąż, Michał Włodarczyk był prawdopodobnie budowlańcem.

Wśród ofiar jest także dwójka dzieci, w tym trzyletni syn Dawid oraz jedenastoletnia córka Maja, którą opisano jako "energiczną" oraz "bardzo inteligentną i dojrzałą jak na swój wiek".

Media opublikowały także zdjęcia rodziny Włodarczyk, która została znaleziona martwa w Londynie.

"Daily Mail" podaje, że rodzina była uważana w okolicy za "wspaniałą". Gazeta, powołuje się na relacje matki jednej z koleżanek córki Włodarczyków. Jak powiedziała kobieta, jej córka chodzi do szóstej klasy w pobliskiej szkole podstawowej tak jak Maja. Pod koniec ubiegłego miesiąca obie dziewczynki uczestniczyły w imprezie w jej domu.

Rozmówczyni gazety o nazwisku Maria Gouveia powiedziała: "To tragiczne, jej rodzice byli naprawdę dobrymi ludźmi, ciężko pracowali, matka była sprzątaczką w hotelu, a ojciec chyba był budowlańcem"[...] Maja była uroczą, piękną dziewczyną, z silnym charakterem, ale od kilku dni nie chodziła do szkoły. [...] Dzieci z jej klasy pisały do niej SMS-y, moja córka wysyłała jej wiadomości na Snapchacie, milczenie nie było w jej stylu".

Inna rozmówczyni mediów również ciepło wypowiadała się na temat dziewczynki. Jak mówiła Naura Hooper, "Maja była fajną dziewczyną, bardzo inteligentną i lubianą. Poznałam rodzinę i była miła".

Oany Petraru, która była sąsiadką rodziny, powiedziała, że często widywała jak "Monika bawiła się i śmiała z dziećmi, ale Michała widywała bardzo rzadko". Jak dodała, rodzina wyglądała na szczęśliwą. "Zawsze się z nimi bawiła, piłką, po prostu była mamą. Nie było w nich nic dziwnego. Nie znam ich osobiście, ale wydawali się w porządku."

Ciała czwórki Polaków znalezione w Londynie

Jak pisaliśmy w naTemat, ciała członków rodziny zostały znalezione w piątek w jednym z domów w Londynie, w dzielnicy Hounslow. Policja potwierdziła, że to Polacy i podała ich imiona i nazwiska. Jak dodali funkcjonariusze, nie są prowadzone poszukiwania sprawcy.

Taka sytuacja może oznaczać, że doszło do wielokrotnego zabójstwa, a potem samobójstwa, ale policja nie przekazała w tej sprawie żadnych informacji. Na razie trwa śledztwo.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00

– Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.