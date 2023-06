Artur Andrus odchodzi ze "Szkła kontaktowego". To gest solidarności z Daukszewiczem

Artur Andrus przestał być komentatorem "Szkła kontaktowego" w TVN24. To jego gest solidarności z Krzysztofem Daukszewiczem, który odszedł z programu. Zrobił to również Robert Górski. O rezygnacji Andrusa poinformował na początku niedzielnego wydania "Szkła kontaktowego" Tomasz Sianecki.

Artur Andrus odchodzi ze szkła kontaktowego. Rezygnacja Daukszewicza Fot. Mateusz Grochocki/East News

Artur Andrus odchodzi ze "Szkła kontaktowego"

Tomasz Sianecki ogłaszając decyzję Andrusa, nawiązał do poprzednich prowadzących, którzy również opuścili program. – Jest jeszcze trzecia osoba, która podjęła podobną decyzję, to Artur Andrus – oznajmił Sianecki, wspominając o odejściu ze "Szkła" Krzysztofa Daukszewicza i Roberta Górskiego.

Dodał, że jego własna obecność oraz obecność Marka Przybylika w niedzielnym programie nie oznacza, że oni nie solidaryzują się z Daukszewiczem, jest według niego "wprost przeciwnie". Wyjaśniał, że dla niego i Przybylika "Szkło kontaktowe" to "wartość, której będą bronić".

– Jeśli chodzi o naszych kolegów, czyli Krzysztofa Daukszewicza, Roberta Górskiego i Artura Andrusa, możemy im tylko bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co dla "Szkła" zrobili – powiedział, deklarując, że on wraz z Markiem Przybylikiem będą próbować ten program w dalszym ciągu robić.

Motywacja Artura Andrusa jest jasna. Opuścił on program w geście solidarności z Krzysztofem Daukszewiczem, który zniknął z niego po tym, gdy w czasie jednego z wydań, a dokładnie 15 maja 2022 roku zadał pytanie: "jakiej płci on dziś jest" zwracając się do dziennikarza stacji Piotra Jaconia, ojca transpłciowego dziecka, który zapowiadał program "Dzień po dniu".

Jak pisaliśmy w naTemat.pl Dauszkiewicz uznał potem, że "palnął głupotę", ale Jacoń przeprosin nie przyjął. Krzysztof Dauszkiewicz sam uznał, że nie wróci do programu, podkreślał wtedy, że "z ofiary zmienił się w kata", nawiązując do fali hejtu, która spadła na niego po konfrontacji Z Jaconiem.

Decyzję o odejściu podjął po nim Robert Górski, który, jak pisaliśmy w naTemat, porównał nawet TVN do TVP.

"Tą drogą w ramach solidarności z Krzysztofem i w ramach niezgody na podobieństwo TVN24 do TVP Info, jako gość 'Szkła...' bardzo dziękuję za gościnę. Stacja niszczy niewinnego człowieka i dlatego nie chcę tego wspierać swoją obecnością. Dziękuję Tomku i Wojtku. Będę was miło wspominać, podobnie jak pozostałych, których poznałem dzięki 'Szkłu..." – napisał. Wśród prowadzących i komentatorów "Szkła kontaktowego" są obecnie: Wojciech Zimiński, Katarzyna Kasia, Katarzyna Kwiatkowska, Michał Kempa, Wojciech Fiedorczuk, Marek Przybylik, Szymon Jachimek, Tomasz Jachimek, Grzegorz Markowski, Henryk Sawka i Jerzy Iwaszkiewicz.