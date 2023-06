Najsłynniejszy współczesny kompozytor muzyki filmowej, czyli Hans Zimmer okazał się romantykiem. Podczas jednego z koncertów w Londynie oświadczył się ze sceny swojej ukochanej.

Hans Zimmer oświadczył się na koncercie. Fot. Dave Bedrosian via www.imago-images.de/ Imago Stock and People

Hans Zimmer oświadczył się na koncercie

Hans Zimmer jest właśnie w trakcie trasy koncertowej po Europie. Podczas ostatniego londyńskiego koncertu zaskoczył słuchaczy, jednak przede wszystkim swoją partnerkę Dinę De Lucę. W pewnym momencie kompozytor poprosił ukochaną na scenę, co wywołało aplauz publiczności.

– To kobieta, którą kocham. Najwyraźniej ona kocha mnie – powiedział fanom, gdy wprowadził De Lucę na scenę, a następnie zwrócił się do niej. – Muszę cię zapytać o coś ważnego. Zamknęłaś tylne drzwi? Czy mleko jest w lodówce? Mamy jakiś sorbet w zamrażarce? – pytał, a następnie dodał: – Wyjdziesz za mnie? – oświadczył się na końcu.

To pytanie wywołało jeszcze głośniejsze brawa niż wcześniej, a zakochani się objęli, co najprawdopodobniej oznacza, że partnerka Zimmera zgodziła się zostać jego żoną.

Kariera Hansa Zimmera

Hans Zimmer urodził się 12 września 1957 we Frankfurcie nad Menem. Zaczynał w zespole popowym Buggles, z którym nagrał hit "Video Killed the Radio Star". Co ciekawe, pierwszą ścieżkę dźwiękową stworzył we współpracy z Stanleyem Myersem do filmu "Fucha" polskiego reżysera Jerzego Skolimowskiego.

Już wtedy zaprezentował swój charakterystyczny styl, w którym łączy muzykę wykonywaną przez orkiestrę symfoniczną z dźwiękami syntezatorów oraz brzmieniami wygenerowanymi komputerowo.

Przełomem dla Zimmera było jednak stworzenie soundtracku do filmu "Rain Man" (1988), za który otrzymał pierwszą nominację do Oscara. Pierwszej statuetki doczekał się sześć lat później za muzykę skomponowaną do jednej z najsłynniejszych animacji Disneya, czyli "Króla lwa". Kolejnej nagrody od Amerykańskiej Akademii Filmowej doczekał się za "Diunę" w 2021 roku.

Kompozytor był wielokrotnie nominowany do Oscara m.in. za takie produkcje, jak:

"Gladiator" (2000)

"Sherlock Holmes" (2009)

"Incepcja" (2010)

"Interstellar" (2014)

"Dunkierka" (2017)

Zimmer jest również laureatem Złotych Globów za takie tytuły, jak: "Król lew" (1994), "Gladiator" (2000) oraz "Diuna" (2021).