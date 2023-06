N a płycie lotniska w Bostonie doszło do incydentu z udziałem dwóch samolotów pasażerskich. Podczas kołowania obu maszyn doszło między nimi do zderzenia. Do sieci trafiło wideo dokumentujące moment zahaczenia skrzydłem jednego samolotu o ogon drugiego.





Incydent na lotnisku w Bostonie. Dwa samoloty zderzyły się podczas kołowania

Maciej Karcz

Na płycie lotniska w Bostonie doszło do incydentu z udziałem dwóch samolotów pasażerskich. Podczas kołowania obu maszyn doszło między nimi do zderzenia. Do sieci trafiło wideo dokumentujące moment zahaczenia skrzydłem jednego samolotu o ogon drugiego.