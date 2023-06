Sasin odchodzi ze stanowiska. Wieczorem złożył rezygnację

Dorota Kuźnik

J acek Sasin złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Jak podaje Wirtualna Polska, ma to związek z powrotem do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Ma on zostać wicepremierem. Informacja ma zostać w samo południe przekazana przez prezydenta Andrzeja Dudę.