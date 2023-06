Zmiany w rządzie już dzisiaj. Jaką rolę będzie pełnił Kaczyński?

W środę o godz. 12 Andrzej Duda dokona zmian w składzie rządu. Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, prezydent powoła na stanowisko wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Jest termin ogłoszenia zmian w rządzie. Czy będzie stanowisko wicepremiera dla Kaczyńskiego? Fot. ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER

Nie dla wszystkich będzie to jednak moment dobrej zmiany. Ze stanowiskiem wicepremiera pożegnają się szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ten ostatni ma zostać całkowicie odsunięty z rządu, co nieoficjalnie ustaliło Radio Zet, a reszta nadal będzie pełnić dowodzenie nad resortami.

Powrót Kaczyńskiego do rządu

Jarosław Kaczyński odszedł z rządu równo rok temu. Swoje odejście ogłosił w czerwcu 2022 roku i przestał wówczas szefować też komitetem ds. bezpieczeństwa. Zapowiedział, że wraz z Mateuszem Morawieckim poświęci się objazdówkom po Polsce. Te wywoływały wiele kontrowersji, ponieważ prezes PiS podczas spotkań nagminnie obrażał osoby LGBT (to wówczas padły słowa, że płeć można zmieniać, kiedy się chce) i nie tylko.

Po wizerunkowej porażce konwencje przerwano, argumentując to wakacjami. Później charakter konwencji był jeszcze bardziej radykalny (prezes PiS mówił między innymi o "dawaniu w szyję"), ale mimo to kampanii z udziałem Kaczyńskiego nie przerwano.

Ponowne wprowadzenie Kaczyńskiego do rządu ma być pomysłem na to, by zmienić tendencję PiS. Partia na razie nie ma szans na to, by samodzielnie rządzić, na co wprost wskazują sondaże wyborcze.

