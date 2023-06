Wczasy pod gruszą nie są reliktem przeszłości. Oto na jakich zasadach działa ten benefit

Wczasy pod gruszą brzmią jak relikt przeszłości? Niekoniecznie. Dofinansowanie do urlopu mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pieniądze są wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Trzeba tylko wiedzieć, jakie warunki należy spełnić. Podpowiadamy, jak uzyskać dopłaty.

Jak uzyskać dofinansowanie urlopu?

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę dofinansowanie może wypłacić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Chociaż wczasy pod gruszą wydają się reliktem, to wciąż działające rozwiązanie, z którego w sezonie urlopowym korzysta wielu pracowników. Na jakich zasadach wypłacane jest takie dofinansowanie?

Zasady te reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 1994 roku. Zgodnie z jej przepisami z ZFŚS mogą korzystać: "pracownicy i członkowie ich rodzin, byli pracownicy (emeryci i renciści, a także ich rodziny) oraz wszystkie inne osoby, uprawnione przez pracodawcę". W regulaminie ZFŚS pracodawca określa:

wysokość dofinansowania (jego górną granicę określa art. 3 ust. 4 wspomnianej ustawy)

terminy wypłaty dofinansowania do urlopu (zgodnie z art. 3 ust. 5a "wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego")

liczbę dni nieprzerwanego urlopu, który musi zostać wykorzystany przez pracownika , by wczasy pod gruszą mogły zostać wypłacone (przepisy wskazują, że musi być to co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych).

Jaka jest wysokość dofinansowania do wakacji? To kwestia ustalana indywidualnie. Kryterium, które o tym decyduje to zarobki pracownika.

Pracownik w ramach świadczenia nie może jednak otrzymać więcej niż wysokość odpisu podstawowego, określonego przepisami. Od 1 lipca 2023 roku zwiększy się podstawa odpisu ZFŚS – w związku z tym osoby zatrudnione, których zakład pracy wypłaca dofinansowanie wczasów pod gruszą, mogą od początku lipca liczyć na ryczałt wyższy niż przed rokiem. Co ciekawe, żeby uzyskać dofinansowanie do urlopu, nie trzeba udowodnić... że wyjechało się na wakacje. W praktyce oznacza to, że o dofinansowanie można ubiegać się również w przypadku spędzenia urlopu w domu. Co więcej, wczasy pod gruszą mogą zostać jednak wypłacone tylko raz w roku, ale niezależnie od pory roku (nie musi być to lato).

Co więc zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie do wczasów? Złożyć wniosek, który uzyskamy od działu kadr u naszego pracodawcy. Skorzystanie z dofinansowania do urlopu jest możliwe po złożeniu wniosku i otrzymaniu pozytywnej decyzji, wydanej po analizie sytuacji finansowej, rodzinnej i życiowej pracownika.

Może okazać się, że pracodawca poprosi nas np. przedstawienia zeznania podatkowego za poprzedni rok.