W ięzień zaatakował i pobił policjantów, którzy transportowali go z aresztu śledczego do sądu. Mężczyzna wykorzystał empatię funkcjonariuszy, a później wyrwał im się i uciekł. Nadal nie udało się go zatrzymać. Jeden z policjantów został tak mocno uderzony, że stracił przytomność.





Więzień pobił policjantów i uciekł z konwoju. W sieci pojawiło się nagranie

redakcja naTemat

