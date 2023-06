19-latek, który zginął na Titanie, był "przerażony" wizją rejsu. Wiadomo, dlaczego popłynął

19-letni Suleman Dawood miał "bardzo złe przeczucia" i był przerażony wizją podwodnej podróży Titanem – zdradziła jego ciotka Azmeh. Nastolatek, który skończył właśnie pierwszy rok studiów, zdecydował się na udział w wyprawie, aby "sprawić przyjemność swojemu ojcu".

Wśród ofiar katastrofy Titana znaleźli się Shahzada Dawood i jego 19-letni syn Suleman Dawood Fot. archiwum rodziny Dawood

Syn miliardera nie chciał płynąć Titanem

W czwartek wieczorem czasu polskiego kontradmirał John Mauger z amerykańskiej Straży Wybrzeża potwierdził, że szczątki znalezione na dnie Oceanu Atlantyckiego ok. 500 metrów od wraku Titanica należą do łodzi podwodnej Titan. W katastrofalnej implozji zginęli wszyscy uczestnicy wyprawy.

Na pokładzie byli brytyjski biznesmen i odkrywca Hamish Harding, francuski podróżnik Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, dyrektor i założyciel OceanGate (firmy będącej organizatorem wycieczki do wraku Titanica) oraz brytyjsko-pakistański miliarder Shahzada Dawood z 19-letnim synem Sulemanem.

Jak jednak przekazała w rozmowach z mediami starsza siostra miliardera Azmeh Dawood, 19-latek miał ogromne opory przed wzięciem udziału w wyprawie. Nastolatek, który skończył właśnie pierwszy rok nauki na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, miał "bardzo złe przeczucia" w związku z wycieczką do wraku Titanica – powiedziała jego ciotka w rozmowie z NBC News.

Kobieta zdradziła, że Suleman Dawood ostatecznie zdecydował się wziąć udział w wyprawie, która zakończyła się katastrofą łodzi Titan, po to, aby "zrobić przyjemność swojemu ojcu", który był ogromnie zafascynowany wszystkim, co miało związek z tragedią Titanica. Na decyzję nastolatka miał wpłynąć fakt, że wycieczka miała miejsce w brytyjski Dzień Ojca, przypadający w tym roku 18 czerwca.

Jak zginęła załoga Titana?

Implozja jest przeciwieństwem eksplozji, ze względu na kierunek wybuchu. To nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze pod wpływem panującego w nim podciśnienia. Towarzyszy ona np. stłuczeniu żarówki lub kineskopu.

W obu przypadkach okruchy pękającego szkła przyspieszają pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym na zewnątrz i próżnią (lub rozrzedzonym gazem) wewnątrz. Okruchy, które uderzają w przeciwległe ścianki naczynia, powodują dalsze pękanie i ulegają wzajemnym zderzeniom, w wyniku czego zostają wyrzucone na zewnątrz obszaru implozji.

– Rozszczelnione zostały ściany łodzi i zapadły się do wewnątrz. W takim przypadku załoga zginęła w tak krótkim czasie, że mózg ludzki nie był w stanie tego zarejestrować. Dziś fizyka powiedziała: "sprawdzam". Ciśnienie zgniotło ten statek. Mam nadzieję, że dojdzie do dyskusji nad certyfikacją tego typu jednostek jak Titan – ocenił w TVN24 Marcin Jamkowski z polskiego oddziału The Explorers Club.

I dodał, że "kogoś poniosła fantazja". – Fizyka jest fizyką. Ktoś pomyślał, że na dno oceanu można zanurzyć się na drzwiach od stodoły. Marzenia trzeba spełniać, ale nie za wszelką cenę – ocenił Marcin Jamkowski.

Według ekspertów jest mało prawdopodobne, by do implozji Titana doszło w wyniku zderzenia z wrakiem Titanica. Kontradmirał Mauger przekazał też, że obecnie nie ma także informacji, aby było możliwe wydobycie członków załogi łodzi.

"Ci mężczyźni byli prawdziwymi odkrywcami, dzielili wyraźnego ducha przygody i głęboką pasję do odkrywania i ochrony oceanów świata. Nasze serca są z tymi pięcioma duszami i każdym członkiem ich rodzin w tym tragicznym czasie. Opłakujemy utratę życia i radość, jaką przynieśli wszystkim, których znali" – napisano w oświadczeniu firmy OceanGate, która organizowała ekspedycję do wraku Titanica.