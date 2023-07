Twój znak nie powie ci tego, co ascendent. Każdy z nas ma "drugi znak zodiaku"

Horoskopowe opisy twojego znaku zodiaku do ciebie nie pasują? Możliwe, że sprawdzasz po prostu zły znak. Wielu osobom wydaje się, że cała astrologia i czytanie horoskopów to bazowanie na znaku słonecznym, podczas gdy niemniej ważny jest nasz drugi znak zodiaku nazywany ascendentem. Warto go znać, bo pokazuje nam, jak widzą nas inni ludzie.

Ascendent – co to i jak go obliczyć? To nasz drugi znak zodiaku Fot. Pexels

Durgi znak zodiaku – ascendent

Nasz znak zodiaku to w rzeczywistości znak słoneczny, bo wskazuje na położenie słońca w momencie naszego urodzenia. Znak zodiaku w Słońcu ukazuje siłę i moc, jaka drzemie w człowieku, kiedy pragnie spełniać swoje marzenia i pragnienia. Wiele osób nie wie jednak, że poza nim każdy z nas ma też ascendent, który także został mu przypisany w momencie narodzin. Astrolodzy twierdzą nawet, że gdy poznajemy kogoś, czujemy właśnie jego ascendent. Ascendent mówi o typie urody i sylwetki, sposobie bycia i tych wszystkich cechach, na podstawie których inni wyrabiają sobie o nas opinię. O ascendencie możemy myśleć jak o drugim, ale nie mniej ważnym znaku zodiaku, a także jak o okularach, przez które spoglądają na nas ludzie.

Jak czytamy na portalu astromagia.pl: "znak ascendentu przejawia się zresztą już od pierwszych dni po urodzeniu. Rozwrzeszczany i domagający się uwagi noworodek przypuszczalnie będzie miał ascendent w znakach ognistych. A ten spokojny, który budzi się na jedzenie, a potem dalej słodko śpi, to pewnie ascendentalne Ryby, Rak bądź Byk". Co więcej, u niektórych osób ascendent ma tak duży wpływ na znak słoneczny, że przeważa nad nim. I tak np. osoba, którą poznajemy jako słonecznego zodiakalnego Barana, urodzonego o zachodzie Słońca, ma ascendent w Wadze, ale do Barana może w ogóle podobna nie być, bo definiuje ją bardziej jej znak drugi.

Jeśli masz wrażenie, że horoskopowe opisy twojego znaku zupełnie do ciebie nie pasują, to może być rozwiązanie. Jak w rozmowie z Heleną Łygas z naTemat podkreślał astrolog Piotr Gibaszewski horoskop z gazety to 5 proc. tego, co widać w kosmogramie. Jeśli chcemy uzyskać odpowiedzi dotyczące naszego życia od kosmosu, czas przestać skupiać się wyłącznie na słońcu. Tylko czym właściwie jest ten cały ascendent? To umowny obszar, który w momencie narodzin wschodzi na horyzoncie. Dlatego znak, który znajduje się w tym obszarze, nazywany jest znakiem wschodzącym.

W ciągu całej doby ascendent występuje w każdym znaku zodiaku, swoją pozycję zmieniając średnio co dwie godziny. Nie jest jednak tak, że każdy z 12 znaków zodiaku ma tak samo długi okres trwania w ascendencie – ascendent Panny trwa aż trzy godziny, z kolei ascendent Ryb kończy się po sześćdziesięciu minutach. Jak obliczyć swój Ascendent?

Aby obliczyć swój Ascendent, potrzebujemy kilku informacji. Są to dane na temat:

daty naszych urodzin,

dokładnej godziny urodzin,

miejsca urodzin.

Najłatwiej zrobić to tutaj w kalkulatorze dostępnym w internecie. Innym sposobem jest wizyta u astrologa, który rozrysuje nam kosmogram, czyli układ położenia każdej z planet w momencie naszego narodzenia. Warto wiedzieć, że ascendent w horoskopie ma postać poziomej strzałki, która jest skierowana na lewo. Co charakteryzuje poszczególne ascendenty?