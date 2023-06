Zwolnienia w "Dzień Dobry TVN". Jak gwiazdy zareagowały na wieści o zmianach?

Jak się okazało w programie "Dzień Dobry TVN" doszło do istnej rewolucji. Jesienią na antenie śniadaniówki nie zobaczymy aż piątki gospodarzy. Jak gwiazdy zareagowały na informację o zmianach w programie?

Jak gwiazdy zareagowały na zwolnienia w "Dzień Dobry TVN"? Fot. instagram.com / @aga_wozniak_starak; @m_rozenek

W czwartek wieczorem (22 czerwca) stacja TVN ogłosiła, że pięcioro gospodarzy programu "Dzień dobry TVN" żegna się z formatem. Wśród nich znaleźli się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme czy Anna Kalczyńska.

Decyzja wzbudziła sporo kontrowersji wśród internautów. Do sieci wyciekł także mail, który produkcja rozesłała do pracowników śniadaniówki.

Jak gwiazdy zareagowały na zwolnienia w "Dzień Dobry TVN"?

Większość zainteresowanych zabrała już głos w sprawie. Gwiazdy telewizji TVN skomentowały zaistniałą sytuację w mediach społecznościowych. Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała w relacji na Instagramie, krótki komentarz w sprawie swojego odejścia ze śniadaniówki. Nie wydaje się być tym zmartwiona, bo jak poinformowała redakcja "DDTVN" czeka ją nowa przygoda.

"Zawsze powtarzam, że lubię zmiany, a to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić, bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również" – napisała.

Z kolei Andrzej Sołtysik z pomocą swojej małżonki Patrycji Sołtysik-Czop opublikował oświadczenie, w którym oznajmił, że nie zamierza rezygnować z telewizyjnej kariery. Na jej profilu ukazało się zdjęcie dziennikarza, z wymownym komentarzem.

"Dzisiejszy dzień miał wyglądać zupełnie inaczej. Ale przede wszystkim jest to Dzień Ojca i to się nie zmieni – podkreśliła. W następnej relacji dodała: "Andrzej prosił, aby przekazać wszystkim, że choć nie powie już dzień dobry, to zdecydowanie nie mówi do widzenia".

Małgorzata Rozenek-Majdan, która pojawi się w nowym programie telewizji TVN, również zamieściła krótki komentarz. Jak się okazało, nie przejmuje się zmianą i delektuje się rodzinnym wyjazdem na camping.

"My sobie pijemy poranną kawkę. (...) Sporo się wczoraj wydarzyło, ale nie myślę tylko o tym, o czym wy myślicie, ale myślę w ogóle o naszym kamperowym życiu" – wyznała celebrytka w relacji na Instagramie.

Z wypowiedzi Anny Kalczyńskiej z kolei można wywnioskować, że zaistniała sytuacja bardzo mocno ją dotknęła. Prezenterka dobitnie skomentowała całe zajście.

"Och, jaka wolność! Po ośmiu latach odchodzę z programu, któremu dałam wszystko, co mogłam. Ustawianie życia pod grafik, nagłe zastępstwa, moja twarz, kilka razy poobijana... i dziś jest TEN dzień, kiedy oddycham głęboko. Do zobaczenia! (...) Telewizja jest efemeryczna. Łatwo zapomnieć, co się dla niej robi, nawet ludzie telewizji łatwo zapominają, trzeba patrzeć do przodu" – napisała na Instagramie dziennikarka.

W temacie głos zabrał również Filip Chajzer, który podziękował swojej koleżance Małgorzacie Ohme. Prezenter zdradził również, jakie plany ma jego programowa partnerka.

"To była wspaniała przygoda, która właśnie dobiega końca, a koniec tak naprawdę jest początkiem. Gosia jest wspaniałym i dobrym człowiekiem, na którego zawsze mogłem i dalej mogę liczyć. Wiem, jakie ma plany zawodowe i są one trafione w dziesiątkę. Problemy zdrowia psychicznego to nasza codzienność. Żyjemy w stresie, napięciu, pod presją. Gosia jest psychologiem i wybitnym specjalistą. Ukierunkowanie się w stronę swojej specjalizacji to doskonały wybór. Trzymam kciuki i dziękuje za ten czas w moim życiu" – zdradził w rozmowie z Plotkiem.