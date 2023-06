Zwolnienia w "Dzień Dobry TVN". Do sieci wyciekła treść maila od produkcji

Z porannym programem śniadaniowym telewizji TVN żegna się aż pięcioro gospodarzy, między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak czy Małgorzata Ohme. Teraz do sieci wyciekła treść maila od produkcji. Padły słowa o rodzinie.

"Dzień Dobry TVN" zwalnia prowadzących. Do sieci wyciekł mail od produkcji Fot. Jakub Kaminski/East News

Właśnie dobiegł końca kolejny sezon "Dzień Dobry TVN". Wraz z nim przyszedł czas na zmiany. Jak się okazało, jesienią na antenie porannego pasma nie zobaczymy aż piątki gospodarzy.

Do grona osób, z którymi zakończono współpracę należy między innymi Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme i Andrzej Sołtysik. Poinformowano także, że Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak rozpoczną nową przygodę na antenie telewizji TVN.

W oficjalnym komunikacie redakcji "Dzień Dobry TVN" przekazano w dużym skrócie, dlaczego śniadaniówka zdecydowała zakończyć współpracę, aż z pięciorgiem prowadzących. Zdecydowanie bardziej emocjonalny mail został wystosowany do pracowników formatu, do którego udało się dotrzeć redakcji Plotka. Wówczas stwierdzono, że tego typu programy właśnie tak funkcjonują, a zwolnienia czy liczne zmiany są koniecznością.

"Chcę, byście wiedzieli, że pisanie wiadomości takich jak ta jest dla mnie bardzo trudne. Mam też świadomość, że nie będzie Wam łatwo czytać tego, co mam do przekazania. Wszystko, co napisałabym o tym, jak duży wkład miała każda z tych osób w tworzenie 'DDTVN' byłoby frazesem" – napisano na wstępie w mailu, który wyciekł do sieci.

W imieniu całego zespołu chcę Wam za to bardzo, bardzo podziękować! Będziemy pamiętać wszystkie wspólnie spędzone chwile, każdą rozmowę, szalony pomysł, który razem zrealizowaliśmy. Wiem, że "Dzień dobry TVN" było dla Was czymś znacznie więcej niż tylko miejscem pracy, dlatego chcę zapewnić, że już zawsze pozostaniecie rodziną 'DDTVN'. Treść maila do pracowników 'DDTVN'

Zmiany w "Dzień Dobry TVN". Kalczyńska komentuje

O zmianach redakcja "Dzień Dobry TVN" poinformowała za pomocą mediów społecznościowych. Zdradzono, z jakim składem prowadzących widzowie spotkają się jesienią.

"Jesienią 'Dzień Dobry TVN' czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem. Prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński" – podsumowano w oświadczeniu.

Rewolucja w porannym paśmie telewizji TVN zaskoczyła nie tylko widzów, ale również gwiazdy. Sprawę wymownie skomentowała Anna Kalczyńska.

"Och, jaka wolność! Po ośmiu latach odchodzę z programu, któremu dałam wszystko, co mogłam. Ustawianie życia pod grafik, nagłe zastępstwa, moja twarz, kilka razy poobijana... i dziś jest TEN dzień, kiedy oddycham głęboko. Do zobaczenia! (...) Telewizja jest efemeryczna. Łatwo zapomnieć, co się dla niej robi, nawet ludzie telewizji łatwo zapominają, trzeba patrzeć do przodu" – napisała na Instagramie dziennikarka.