Jakub Rzeźniczak, którego życie uczuciowe od lat wzbudza kontrowersje, udzielił ostatnio wywiadu Żurnaliście. Opowiedział tam ze szczegółami o swoich związkach i nie tylko. W pewnym momencie wspomniał o "osobach znanych, które wypisywały o nim" różne rzeczy. Wśród nich wymienił Joannę Opozdę. Aktorka nie pozostawiła tego bez komentarza.

Joanna Opozda odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi. fot. Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. Spotify / Żurnalista

Rzeźniczak o osobach, które miały o nim mówić. Opozda dosadnie zareagowała

Poczynania Rzeźniczaka od kilku lat żywo komentują internauci, a także osoby ze świata show-biznesu. Sportowiec, rozmawiając z Żurnalistą, nawiązał do tej kwestii.

– Ja do tej pory pamiętam, jak znane osoby, jak Maffashion, Qczaj, czy Opozda wypisywały na mój temat, że jestem taki czy taki. Jak życie pokazało, związki tych osób się nie skończyły jakoś dużo bardziej odmiennie – wspomniał.

Opozda szybko zareagowała na te słowa. "To bzdura. Nigdy nie wypowiadałam się na temat Rzeźniczaka w mediach" – zaznaczyła na wstępie.

"Ale jak tak bardzo chcesz znać moje zdanie na twój temat, to proszę. To jak traktujesz kobiety i dzieci jest dla mnie nie do przyjęcia. Nie ma mojej zgody na taką niegodziwość. Nie było i nie będzie. Krytykujesz każdą swoją byłą partnerkę, a żadnej nie dorastasz do pięt. Dobrze, że udzieliłeś tego wywiadu. Teraz już chyba nikt nie wątpliwości, jakim jesteś człowiekiem. Nie masz wstydu. Nie masz klasy. Nie uczysz się na swoich błędach. Przestań krzywdzić ludzi, zwłaszcza dzieci, w tym swoją córeczkę, która zwyczajnie w świecie nie zasługuje na taką podłość. Przemyśl to" – napisała.

Rzeźniczak "wyspowiadał się" u Żurnalisty. Szokujące wyznania o partnerkach i dzieciach

"Żadna historia nie jest czarno-biała. Dlatego, zanim zaczniecie oceniać Kubę, przesłuchajcie całej rozmowy. Kuba powiedział, że na wszystko, co powiedział mi w rozmowie, ma dowody. Tu nie ma fantazjowania, a dodatkowo bije się w pierś za swoje małżeństwo z Edytą. Opowiada, jak naprawdę było z Eweliną z jego punktu widzenia i o całym związku z Magdą" – napisał Żurnalista w opisie swojej najnowszej rozmowy z Jakubem Rzeźniczakiem. Piłkarz podczas wywiadu zdobył się na wiele szokujących wyznań. Opowiedział m.in. o związku z Magdą Stępień. Z jego relacji wynikało, ze modelka udawała kogoś, kim nie jest "by go zdobyć".

Ponadto z jego ust padły zaskakujące słowa na temat Eweliny Taraszkiewicz, z którą ma córkę Inez. Oznajmił, że gdy ją poznał, była "dziewczyną na telefon".

– Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Jak nawet potem sprawy były w sądzie, były zeznania, to było potwierdzone przez nią, że za to spotkanie zapłaciłem chyba z półtora tysiąca za 2-3 godziny i tak się zaczęło. Pierwsze dwa spotkania były płatne, a później spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks. (...) Może mówiłem jakieś bardziej czułe rzeczy, ale tematu, żebym odszedł od Edyty (ówczesnej żony - przyp. red,), nigdy nie było – mówił.

Wspomniał o tym, jak przeżywał śmierć syna Oliwiera. Zwierzył się również, że z obecną żoną Pauliną również stracił dziecko.