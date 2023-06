D o dramatycznych scen doszło w Pławniowicach na miejscowym kąpielisku. Mężczyzna postanowił wskoczyć do jeziora "na główkę". Do akcji ratowniczej został zadysponowany śmigłowiec LPR, bo okazało się, że podczas skoku mężczyzna złamał sobie kręgosłup.





Dramatyczna scena na śląskim kąpielisku. Konieczna była interwencja śmigłowca LPR

Maciej Karcz

Do dramatycznych scen doszło w Pławniowicach na miejscowym kąpielisku. Mężczyzna postanowił wskoczyć do jeziora "na główkę". Do akcji ratowniczej został zadysponowany śmigłowiec LPR, bo okazało się, że podczas skoku mężczyzna złamał sobie kręgosłup.