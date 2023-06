D o tragicznego zdarzenia doszło na kąpielisku na zalewie Zakrzówek w Krakowie. Mężczyzna skoczył do wody z klifu i nie wypłynął na powierzchnię. Z wody wyciągnęli go płetwonurkowie ze straży pożarnej, niestety mężczyzna zmarł w szpitalu.





Tragedia na kąpielisku w Krakowie. Mężczyzna skoczył z klifu i nie wypłynął spod wody

Mateusz Przyborowski

Do tragicznego zdarzenia doszło na kąpielisku na zalewie Zakrzówek w Krakowie. Mężczyzna skoczył do wody z klifu i nie wypłynął na powierzchnię. Z wody wyciągnęli go płetwonurkowie ze straży pożarnej, niestety mężczyzna zmarł w szpitalu.