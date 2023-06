Helena Vondráčkova byłą jedną z gwiazd niedzielnego koncertu "Lato z naszą telewizją" organizowanego przez TVP w Łowiczu. Jej występu raczej nie można zaliczyć do udanych - nie dość, że nie zgrywała się z playbackiem, to jeszcze pomyliła miasta w swoich pozdrowieniach.

Helena Vondráčkova wystąpiła na koncercie TVP w Łowiczu Fot. TVP

Koncert w Łowiczu był częścią letniej trasy organizowanej przez Telewizję Polską. Na scenie wystąpili m.in. Shaun Baker, Pectus, Helena Vondráčkova, Shanguy, Francesco Napoli, Łukasz Drapała, Edyta Górniak, Blanka, Maryla Rodowicz, Felivers, Halina Frąckowiak, Dominik Dudek i Ewelina Gancewska. Wydarzenie 25 czerwca było transmitowane na antenie TVP 1 i TVP 3 Łowicz.

"Roztańczona Polska" TVP. Wpadka za wpadką na koncercie Heleny Vondráčkovej w Łowiczu.

Większość piosenkarek i piosenkarzy śpiewała w Łowiczu na żywo. 76-letnia Helena Vondráčkova postawiła jednak na playback. Tym samym "królowa czeskiej piosenki" zawiodła część swoich fanów, którzy oczekiwani pełnoprawnego koncertu. W naszym kraju cieszy się wciąż ogromną popularnością i sentymentem. Na nagraniu z jej występu widać też, że jej mimika rozjeżdżała się z dźwiękiem.

"Sentymentalne" było też użyte na koncercie nagranie, co wychwycili słuchacze przy okazji piosenki "Malovaný džbánku". Brzmiało jak wersja sprzed wielu lat i średnio pasowało do współczesnego głosu artystki. Ponadto na scenie nie było instrumentów, które słychać było w głośnikach. "A sekcja dęta to była na backstage? No i brzmi jak oryginalna wersja studyjna" – czytamy w jednym z komentarzy pod poniższym filmikiem.

Jakby tego mało, po tej piosence Vondráčkova postanowiła zagadać do publiczności. "Praga pozdrawia Łódź!" – oznajmiła ze sceny. Media relacjonują, że z widowni było słychać, że ludzie krzyczeli "Łowicz". Nie poprawiła się lub też tego nie wychwyciła, tylko przeszła do kolejnej piosenki, którą też wykonała z playbacku.

Na scenie w Łowiczu zaprezentowała się też Maryla Rodowicz. Obie piosenkarki przyjaźnią się od lat. Polka zrobiła sobie wspólną fotkę po koncercie i wrzuciła na Facebooka. "Z piękna Helena w Łowiczu" – czytamy w podpisie.

Helena Vondráčkova to jedna z najpopularniejszych artystek na świecie

Helena Vondráčkova jest najpopularniejszą czeską artystką XX wieku, a także jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Sprzedaż jej albumów szacuje się na poziomie prawie 200 mln sztuk. W sumie wydała ich kilkadziesiąt, a wiele z nich zostało nagrodzonych srebrnymi, złotymi i platynowymi płytami. Przez wszystkie lata kariery nagrała ponad tysiąc piosenek. Czeszka jest znana i lubiana w Polsce. Często gra tutaj koncerty, a w 2020 roku była jurorką w programie TVP2 "TVP2 Star Voice. Gwiazdy mają głos". Vondráčkova darzy też sympatią swoich fanów - pewnego razu zrobiła prezent na gwiazdkę i zdradziła swój przepis na chlebek świąteczny.

Parę lat temu zdradziła z kolei inny przepis - na wieczną młodość. Gwiazda, która w sobotę świętowała 76. urodziny, przyznała, że wiele nie trzeba, by dobrze wyglądać. "Trochę sportu, trochę pracy, a po 17.00 nic nie jeść. To wcale nie jest takie trudne!" – zapewniła w wywiadzie.