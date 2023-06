Ekspertki od PR-u nie zostawiły suchej nitki na Rzeźniczaku. Ich słowa dają do myślenia

Ekspertki od PR-u miażdżą Rzeźniczaka za jego wypowiedź u Żurnalisty Fot. instagram.com / @jakubrzezniczak25

Wypowiedź Jakuba Rzeźniczaka w podkaście Żurnalisty na temat jego życia prywatnego wzbudziła sporo kontrowersji, a echa tej rozmowy do tej pory nie cichną. Przypomnijmy, że piłkarz postanowił opowiedzieć ze swojej perspektywy, jak wyglądały jego poprzednie związki.

Teraz portal plotek.pl zwrócił się do ekspertek o PR-u: Żanety Kurczyńskiej oraz Marty Rodzik z prośbą o ocenę jego wypowiedzi. Obie nie mają najlepszego zdania na temat tej rozmowy. Uważają, że piłkarz popełnił błąd, odgrzebując tematy sprzed wielu lat.

Jakub Rzeźniczak nie miał najlepszego wizerunku do tej pory, ale to, co zrobił wywiadem u Żurnalisty można nazwać

"wizerunkowym sepuku"

.

Żaneta Kurczyńska