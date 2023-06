Richardson zabrała głos ws. afery w "Dzień Dobry TVN". Uderzyła w dyrektorkę programową

Richardson wbija szpilę Lidii Kazen. Co sądzi na temat zmian w "DDTVN"? Fot. instagram.com / @monikarichardson

W czwartek (22 czerwca) telewizja TVN poinformowała o zmianach w obsadzie popularnego programu "Dzień Dobry TVN". Jak się okazało, jesienią na antenie porannego pasma nie zobaczymy aż piątki gospodarzy. W tym gronie znaleźli się Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan, a także Agnieszka Woźniak-Starak.

Richardson wbija szpilę Lidii Kazen. Co sądzi na temat zmian w "DDTVN"?

Kilka lat temu Monika Richardson znalazła się w podobnej sytuacji, kiedy podziękowano jej za współpracę przy programie "Pytanie na Śniadanie" Telewizji Polskiej. Dziennikarka postanowiła odpowiedzieć, na liczne zapytania fanów dotyczące zmian w konkurencyjnej śniadaniówce.

"Pytacie mnie o ostatnie zwolnienia w 'DDTVN'. A ja pytam: czego nie rozumiecie?" – zaczęła swój wpis na Instagramie. Richardson w swojej publikacji nazwała TVN "globalną korporacją, w której nigdy nie było miejsca na sentymenty".

"Per saldo żadne nazwiska, ani nawet programy, nie mają większego znaczenia. 'DDTVN' to drogi, trudny i wymagający dużego nakładu pracy program, którego tożsamościowe znaczenie dla stacji już w zasadzie nie istnieje" – kontynuowała dziennikarka.

W dalszej części swojego wpisu Richardson zasugerowała, że stacja będzie chciała ograniczyć liczbę prowadzących do minimum. Wskazała, na kogo być może spadnie ten obowiązek. Chodzi o duet Wellman i Prokop, których pracę wymownie skwitowała.

Docelowo będą chcieli, żeby Dorota i Marcin sami pociągnęli ten wózek, bo mają najbardziej stabilną i najmniej spolaryzowaną grupę fanów. No ale tu problem: to są osobowości telewizyjne, które ani z promptera nie przeczytają, ani pani prezes w mankiet nie buchną do kamery…

Monika Richardson