Ryan Reynolds wyłożył grubą kasę na zespół Formuły 1. To kolejna inwestycja gwiazdora Hollywood

Ryana Reynoldsa kojarzymy głównie jako aktora (m.in. "Deadpool"), ale jest też poważnym inwestorem. Nie tak dawno temu razem z kolegą po fachu Robem McElhenneyem kupił m.in. klub piłkarski Wrexham AFC. Teraz z kolei zainwestował ogromne pieniądze w Formułę 1. Alpine sprzedało udziały w swoim zespole biznesmenom na łączną kwotę 200 milionów euro (ponad 887 mln zł).

Aktor Ryan Reynolds jest współwłaścicielem klubu piłkarskiego Wrexham. Teraz zainwestował też w Formułę 1 Fot. Martin Rickett/Press Association/East News

Alpine poinformowało o sprzedaży 24 procent udziałów w zespole Formuły 1. Wykupiła je grupa inwestorów utworzona przez m.in. przez Maximum Effort Investments. Firma należy do hollywoodzkich aktorów: Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya ("U nas w Filadelfii").

Aktor Ryan Reynolds wśród biznesmenów, którzy zainwestowali w Alpine

"To partnerstwo jest ważnym krokiem w kierunku poprawy naszych wyników na wszystkich poziomach. Po pierwsze, Otro Capital, RedBird Capital Partners i Maximum Effort Investments, jako międzynarodowi gracze z dużymi osiągnięciami w branży sportowej, wniosą swoją wiedzę, która pomoże ulepszyć naszą strategię medialną i marketingową, niezbędną do wspierania naszych wyników sportowych w długoterminowej perspektywie" – przyznał CEO Alpine Laurent Rossi.

A po drugie, przychody będą zainwestowane ponownie w zespół Formuły 1, który ma dogonić inne "pod względem najnowocześniejszych obiektów i sprzętu". Alpine, które jest częścią grupy Renault, zajmuje obecnie piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Ma ambitny cel osiągnięcia 8 miliardów przychodów do 2030 roku i osiągnięcia progu rentowności za 3 lata.

Ryan Reynolds i Rob McElhenney często grają komediowe role, ale są bardzo poważnymi biznesmenami. Jakiś czas temu filmowy Deadpool sprzedał startup Mint Mobile, którego był współwłaścicielem (25 proc. udziałów). T-Mobile kupiło go za 1,35 miliarda euro, a on na tym zarobił 300 mln dol. W 2020 r. sprzedał swoje udziały w Aviation Gin za 200 mln dol.

Ryan Reynolds i Rob McElhenney są właścicielami klubu Wrexham AFC. Drużyna zaczęła odnosić sukcesy

W 2020 roku głośno było też o przejęciu przez Maximum Effort Investments walijskiego klubu piłkarskiego Wrexham AFC. Drużyna w tym roku awansowała do czwartej ligi angielskiej, w której nie było jej od 15 lat. – Nigdy nie wszedłbym do Chelsea czy Manchesteru United. Tam nie da się napisać takiej historii – powiedział Reynolds.

O walijskim klubie po objęciu władzy przez Reynoldsa i McElhenneya powstał nawet serial dokumentalny "Witamy we Wrexham". Pierwszy sezon możemy obejrzeć na Disney+. Na tej samej platformie możemy też obejrzeć "U nas w Filadelfii" z McElhenneyem. Niedawno ruszył 16. sezon popularnego serialu komediowego.

W tym roku do kin ma wejść trzecia część "Deadpoola". – To pierwszy "Deadpool" realizowany w ramach uniwersum Marvela. Na ekranie nie zabraknie więc efektów wizualnych. Ale dla Ryana (Reynoldsa) i dla mnie priorytetem jest to, aby "Deadpool" miał w sobie surowość i brutalność, które pokochali fani poprzednich części – podkreślił w wywiadzie reżyser Shawn Levy ("Stranger Things", "Projekt Adam"). W filmie zobaczymy wielki powrót Hugh Jackmana w roli Wolverine'a.