Mieszkańcy chcą zablokować wjazd na Open'er. Nie chodzi im jednak o muzykę

Wjazd na tegoroczny Open'er może być jeszcze trudniejszy niż zwykle. Przynajmniej w piątek. Wszystko za sprawą protestu mieszkańców - planują pikietę wprost na rondzie, którym można dojechać na festiwalowy parking. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do demonstracji, to szykuje się kilkugodzinny samochodowy paraliż tej części Gdyni.

W piątek na teren Open'era będzie trudno wjechać. Mieszkańcy protestują 30 czerwca Fot. Karol Makurat/REPORTER

Czterodniowy festiwal Open'er 2023 startuje dziś, czyli w środę 28 czerwca i potrwa do soboty 1 lipca. W Gdyni wystąpi m.in. Lizzo, Lil Nas X, SZA, Arctic Mokeys, Kendrick Lamar, OneRepublic, Labrinth, Queens Of The Stone Age, Metro Boomin, a możliwe, że nawet i Zendaya.

Słynny festiwal odbywa się na Lotnisku Gdynia-Kosakowo i przyciąga co roku dziesiątki tysięcy fanów muzyki. Ci zmotoryzowani mogą mieć w piątek problemy z dojazdem na koncertu. Tego dnia drogi latem i tak się zawsze korkują, bo ludzie chcą dojechać do domów, na plażę, a teraz trzeba doliczyć festiwalowiczów i... protestujących.

Mieszkańcy Kosakowa protestują i zablokują wjazd na parking Open'era

Mieszkańcy położonego obok terenu festiwalu Kosakowa zaplanowali na piątek pikietę. Odbędzie się w okolicach ronda im. Obrońców Kępy Oksywskiej w piątek 30 czerwca między godziną 16. a 19. To właśnie w tym miejscu jest główny dojazd na parking Open'era, więc jeśli macie zamiar tego dnia dojechać na imprezę, to lepiej zróbcie to od rana.

W proteście może wziąć nawet sto osób, więc rondo może zostać totalnie przyblokowane. "Będzie on miał charakter stacjonarny i zajmie miejsca, w których poruszać mogą się piesi, to znaczy, że również przejścia dla pieszych" – mówi cytowany przez trojmiasto.pl organizator, Marcin Żakowski.

Mieszkańcy nie protestują z powodu muzyki, ale kontrowersyjnej decyzji władz Kosakowa. Od września w Szkole Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego na Pogórzu ma zostać wprowadzony tryb trzyzmianowy i rodzice się na to po prostu nie godzą.

Jako rodzice od długiego czasu podejmowaliśmy działania, aby zaradzić tej bardzo trudnej sytuacji. Na początku czerwca złożyliśmy w gminie petycję podpisaną przez 650 rodziców. Niestety władze gminy Kosakowo pozostają głuche na nasze apele, w związku z czym, w trosce o dobro, zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych dzieci podjęliśmy bardzo trudną decyzję o przeprowadzeniu protestu. Organizatorzy piątkowego protestu

Jeżeli zmiany w podstawówce wejdą w życie, to ostatnia grupa dzieci zaczynałaby zajęcia ok. godz. 15, a kończyła po godz. 19 (czyli mniej więcej tak jak protest na rondzie). Rodzice postanowili więc wykorzystać zainteresowanie Open'erem, by zwrócić uwagę na swój problem.

Jak dojechać na festiwal Open'er w czasie piątkowego protestu?

Policja doradza, by na Open'era wjeżdżać przez Pogórze-Suchy Dwór-Dębogórze- Kosakowo. I załcza na Facebooku specjalną mapę. Co jednak mają zrobić osoby, który mogą dojechać na parking akurat w godzinach protestu?

W dniu 30 czerwca, w godzinach 15:00-19:00, z uwagi na zgłoszone Zgromadzenie, ul. Derdowskiego, od strony ul. Pułkownika Dąbka oraz ul. Wiejska, od strony ul. Pułkownika Dąbka, nie będą przejezdne. Policja pucka sugeruje kierowanie się do wjazdu na Open'er Festiwal z Gdyni w kierunku Pogórze-Suchy Dwór-Dębogórze-Kosakowo lub od strony Rumi drogą wojewódzką nr 100. Dla jadących od strony Pierwoszyna do Gdyni policjanci sugerują skierowanie się drogą wojewódzką nr 100 przez Rumię. Mieszkańcy osiedli, między ulicami Derdowskiego i Wiejską, proszeni są o wjazd i wyjazd od strony ul. Pułkownika Dąbka. Dojazd na Open'er Policja

Jeszcze inną opcją jest zaparkowanie auta w innym miejscu np. w samej Gdyni i dojechanie na festiwal bezpłatnymi autobusami. Autobusy kursują wahadłowo co kilka/kilkanaście minut (w zależności od potrzeb): z okolic dworca Gdynia Główna (ul. Janka Wiśniewskiego). Więcej informacji znajdziemy na stronie Open'era.