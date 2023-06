To wywoła podobne reakcje co Zendaya. Johnny Depp odwiedzi Polskę z jednego powodu

Ostatnio w Polsce możemy liczyć na odwiedziny ze strony hollywoodzkich gwiazd. Najpierw do Łodzi zawitał Henry Cavill z "Wiedźmina", a potem na koncercie w Warszawie widziano Zendayę i Toma Hollanda ze "Spider-Mana". Już w lipcu kolejny popularny aktor odwiedzi kraj nad Wisłą. Johnny Depp zagra koncert wraz z zespołem.

Johnny Depp zagra w lipcu koncert w Polsce. Fot. AA / ABACA / East News

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, we wtorek 27 czerwca na koncercie Beyoncé w Warszawie w ramach trasy "Renaissance World Tour" pojawiły się światowej sławy gwiazdy kina. Pod sceną polscy fani mogli spotkać Zendayę ("Diuna") i jej partnera Toma Hollanda ("Spider-Man" MCU), a także piosenkarkę Lizzo oraz odtwórczynię roli Jules w "Euforii" - Hunter Schafer.

Zendaya i jej chłopak nie będą ostatnimi aktorami, których w te wakacje zobaczymy w Polsce. Do naszego kraju przyjedzie w lipcu odtwórca roli Jacka Sparrowa w "Piratach z Karaibów" - Johnny Depp.

Johnny Depp zagra koncert w Polsce (KIEDY?)

Johnny Depp odwiedzi kraj nad Wisłą z jednego powodu. Nie od dziś wiadomo, że drugą pasją hollywoodzkiego gwiazdora - tuż po aktorstwie - jest muzyka. Aktor wystąpi 22 lipca na koncercie w Dolinie Charlotty w ramach 14. Festiwalu Legend Rocka. Towarzyszyć mu będzie reszta zespołu The Hollywood Vampires, czyli legendarny Alice Cooper, Joe Perry oraz Tommy Henriksen.

Ceny zwykłych biletów na występ kapeli w Amfiteatrze w Dolinie Charlotty (w Słupsku) wynoszą od 250 zł, zaś za pakiety VIP zapłacimy od 835 zł.

Wcześniej wśród Polaków niemałą burzę wywołała wieść o wejściówce za kwotę 7125 złotych. Co zawiera taki karnet? Między innymi miejsce w pierwszych rzędach, spotkanie z Joe Perrym, Alice Cooperem i Johnnym Deppem, fotografię z artystami, a także zaproszenie na przed koncertowe spotkanie.

Jak pisała Kamil Frątczak z działu Showbiznes, to jednak nie jest najwyższy z możliwych pakietów do wyboru. Mianem burżuazyjnego pakietu można nazwać bilet "Front Row". Ta opcja oprócz wspomnianych wcześniej atrakcji zawiera dodatkowo prezent od zespołu w postaci gitary z podpisami jego członków. Ta przyjemność została wyceniona na jedyne 23 500 złotych.

Johnny Depp powrócił do łask Hollywood

Po wygraniu głośnego procesu z byłą żoną Amber Heard ("Aquaman") amerykański aktor został z powrotem przyjęty z otwartymi ramionami do Hollywood. Po paru latach nieobeności na dużym ekranie Depp zagrał w filmie "Kochanica króla" w reżyserii Maïwenn, w którym wciela się w Ludwika XV.

Nie obyło się bez skandalu, gdyż dramat historyczny otwierał tegoroczny festiwal filmowy w Cannes.

– Nie wiem, jaki jest wizerunek Johnny'ego Deppa w USA. Jest niesamowity w tej bardzo, bardzo trudnej roli. Nie wiem, czemu go obsadzono. Musicie spytać o to Maïwenn. Jestem ostatnią osobą, która powinna mówić o tych sprawach. Jeśli jest na świecie ktoś niezainteresowany medialną otoczką, jestem to ja. Mnie interesuje Johnny Depp jako aktor – stwierdził dyrektor festiwalu w Cannes Thierry Frémaux.