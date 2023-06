Ten drink może uratować ci życie. Każda kobieta powinna wiedzieć, jak go zamówić

Agnieszka Miastowska

P omyślelibyście, że drink może uratować wam życie i to dosłownie? "Angel shot" to koktajl, którego zapachu, smaku ani stosunku napoju do alkoholu nie będziecie w stanie ocenić. Gdy zamówicie go przy barze, nie dostaniecie nawet kieliszka, ale obsługa od razu zwróci na was uwagę. "Angel shot" to bowiem hasło ratunkowe stworzone, by chronić kobiety przed przemocą seksualną. Przypominamy o nim, bo coraz więcej polskich festiwali podkreśla, że "angel shot" będzie można zamówić także na ich imprezie, jeśli ktoś poczuje się niebezpiecznie.