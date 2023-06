Kobieta skoczyła za dzieckiem z promu z Gdyni do Szwecji. Akcja ratunkowa na Bałtyku

36-letnia kobieta i 7-letnie dziecko znaleźli się w czwartek za burtą promu płynącego do Szwecji. Według nieoficjalnych ustaleń oboje mają posiadać polskie obywatelstwo. Z najnowszych informacji wynika, że oboje zostali odnalezieni przez ratowników i trafili do szpitala.

Za burtą promu Stena Line znalazło się dziecko i jego matka Fot. Przemek Swiderski/REPORTER

Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim

Jak informują szwedzkie media, do wypadku doszło na pokładzie promu linii Karlskrona-Gdynia. Chodzi o statek przewoźnika Stena Line, który wypłynął z Polski kilka minut po godz. 9:00 w czwartek.

Po godz. 16:00 36-letnia pasażerka promu miała skoczyć do wody za 7-letnim dzieckiem, które wypadło z pokładu promu do morza – ustaliło z kolei Radio Zet. Jak podają służby, wydarzenia te miały miejsce na Morzu Bałtyckim, ok. 50 mil morskich od portu docelowego.

Pasażerów za burtą spostrzegła załoga promu Stena Spirit. – Otrzymaliśmy informację od naszej załogi, że spostrzeżono dwie osoby wpadające do wody. Jednostka od razu zawróciła i natychmiast uruchomiono łódź ratunkową – przekazał w rozmowie z serwisem gp.se Stefan Elfström, rzecznik prasowy Stena Line.

Na miejsce wezwane zostały helikoptery ratunkowe z Niemiec, Polski i Szwecji. W akcji ratowniczej brał udział zarówno sam prom Stena Spirit, jak i cztery okręty NATO oraz jeden okręt amerykańskiej straży przybrzeżnej.

– Jednostki NATO były w okolicy na ćwiczeniach. Alarmujemy wszystko, co mamy. Zrobimy wszystko, by odnaleźć dziecko i matkę – podał kierujący akcją Anders Lännholm, którego słowa cytuje Wirtualna Polska.

Kobieta i dziecko za burtą promu. Oboje odnaleziono

Po trwających około godzinę poszukiwaniach udało się znaleźć zarówno matkę, jak i dziecko. Oboje zostali przetransportowani do szpitala Blekinges w Karlskronie – informuje portal hamnen.se. Osobę dorosłą do szpitala zabrał śmigłowiec, zaś dziecko – szalupa ratunkowa.

Rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że chodzi o "Polkę w wieku 36 lat i jej siedmioletnie dziecko".

Na chwilę obecną nie ma informacji o stanie zdrowia poszkodowanych.