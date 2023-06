Wieniawa w ogniu krytyki. Fance nie spodobało się jej zachowanie na koncercie Beyoncé

Na koncertach Beyoncé w Warszawie nie zabrakło gwiazd polskiego show-biznesu. Na wydarzeniu pojawiła się między innymi Julia Wieniawa, której zachowanie podczas show ostro skrytykowano w sieci. Aktorka wymownie odpowiedziała.

Wieniawa krytykowana za zachowanie na koncercie Beyoncé Fot. instagram.com / @juliawieniawa

Jest jedną z najbardziej wpływowych i utalentowanych wokalistek na świecie. 27 i 28 czerwca Beyoncé dała swoje koncerty na PGE Narodowym.

"Beyoncé dała pokaz, który na długo pozostanie wszystkim w pamięci. Jakiś czas temu, analizując jej koncerty z poprzednich lat, usłyszałem opinię: 'No... ma świetne chórki. Więcej robi zamieszania, niż śpiewa'. Beyoncé udowadnia, że jest artystką kompletną. Robi porządne zamieszanie, ale przy tym nie można powiedzieć ani złego słowa na temat jej talentu wokalnego (playbacku nie wysłyszałem) czy tanecznego. A ukryty przekaz to artyzm na najwyższym poziomie" – tak relacjonowaliśmy koncert amerykańskiej gwiazdy w Warszawie podczas Renaissance World Tour.

Wieniawa krytykowana za zachowanie na koncercie Beyoncé

Na wydarzeniach nie zabrakło także osobowości z rodzimego świata show-biznesu. Queen B. podziwiała między innymi Julia Wieniawa. Aktorka opublikowała na Instagramie nagranie z koncertu Beyoncé. Pod jej postem pojawiła się lawina komentarzy. Jedna z internautek, która oczekiwała na wejście na stadion, skrytykowała celebrytkę za "słabe zachowanie".

"Dlaczego, jak każdy inny uczestnik koncertu nie kupiłaś biletów na Golden Circle? A tylko roszczeniowo usiłowałaś z mamusią załatwić wstęp u stewardów? Oglądałam to twoje kilkunastominutowe widowisko żałosne. Dopięłaś swego i skocznym krokiem pobiegłaś do swoich znajomych oznajmić ze 'załatwiłaś'. Słabe to było" – skrytykowała Wieniawę internautka.

Kobieta nie musiała długo czekać na odpowiedź celebrytki. Wieniawa wymownie zareagowała na zarzuty.

Mylisz się kochanie. Ja miałam swój bilet na Golden Circle. Ale okazało się, że z naszej 19-osobowej ekipy przyjaciół jeden kolega pomyłkowo kupił bilet na strefę, która była zupełnie po drugiej stronie sceny, więc nie chciałam go zostawić i próbowałam "załatwić", aby wpuścili go na naszą strefę, bo taką już mam naturę, że o swoich zawsze walczę . Polecam na przyszłość, nie oceniać ludzi, jak się nie było w środku sytuacji. Julia Wieniawa

Długa lista wymagań Beyoncé

"Fakt" przyjrzał się koncertowym wymaganiom Beyoncé. Temperatura w pomieszczeniach, w których przebywa wokalistka, powinna wynosić 25 stopni Celsjusza. Co więcej, gwiazda ponoć jest wyczulona na punkcie czystości. "Apartament, w którym nocuje, musi być zatem starannie zdezynfekowany, a na sedesie ma znajdować się nowa deska klozetowa" – czytamy. Piosenkarce zależy też na "czterech białych, bawełnianych ręcznikach".

Tabloid wspomniał, że podczas jednej z poprzednich tras koncertowych gwiazda zażądała czerwonego papieru toaletowego. 41-latka preferuje również świeczki zapachowe. Natomiast meble w pokoju najlepiej, żeby były w kolorze białym. Gwiazda nie jada fast foodów. Zdrowo się odżywia. W Londynie na przykład zamówiła sobie wegański makaron z serem, łososia oraz wodę butelkowaną z egzotycznymi owocami.

Choć Beyoncé ma swoje wymagania, to potrafi też docenić ekipę. Nie zapomina o swoich tancerzach, aby i oni mieli oddzielne szatnie i "odpowiednio energetyzujące przekąski oraz napoje".