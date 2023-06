Pożar w kultowym sklepie w Nowym Jorku. To tam kręcono "Śniadanie u Tiffany'ego"

Kultowy nowojorski budynek sklepu Tiffany & Co przy Piątej Alei – rozsławiony w filmie z Audrey Hepburn "Śniadanie u Tiffany'ego" – został zniszczony przez pożar. Niedawno skończył się tam remont, pierwszy od 1940 roku. Kosztował 500 milionów dolarów.

Straż pożarna w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Pożar w kultowym sklepie w Nowym Jorku

Według nowojorskiej straży pożarnej flagowy sklep Tiffany na Manhattanie zapalił się w czwartek rano. "Straż pożarna poinformowała, że ​​otrzymała zgłoszenie o pożarze transformatora o godzinie 9:38. Nie ma doniesień o ofiarach" – podaje NBC News.

Kultowy sklep, rozsławiony w filmie z Audrey Hepburn "Śniadanie u Tiffany'ego" z 1961 roku, stoi obok Trump Tower. Ogień został ugaszony około południa.

Sklep jubilerski przy Piątej Alei został ponownie otwarty w kwietniu tego roku po remoncie, który trwał prawie trzy lata. Prace kosztowały 500 milionów dolarów. Nie wiadomo na razie, ile wynoszą straty.

Luksusowy sklep reklamował renowację jako pierwszą "całościową" od czasu jego otwarcia w 1940 roku. Jego powierzchnia liczy 10 000 metrów kwadratowych i zajmuje 10 pięter.

Nie tak dawno sklep został ponownie otwarty

– Ponowne otwarcie kultowego sklepu przy Piątej Alei to kamień milowy dla naszej firmy. Symbolizujący nową erę dla Tiffany & Co. – mówił w kwietniu Anthony Ledru, prezes i dyrektor generalny Tiffany & Co.

I dodał: – To więcej niż sklep jubilerski – to centrum kultury z wykwintną wizytówką architektury i wyjątkowej gościnności, a także najnowocześniejszej sztuki i wzornictwa. Wyznacza nową poprzeczkę dla luksusowego handlu detalicznego w skali globalnej.

Aby uczcić ponowne otwarcie sklepu, firma ogłosiła, że ​​"zadebiutuje szereg ekskluzywnych projektów i jedynych w swoim rodzaju kreacji".

Otwarciu towarzyszyło wielkie wydarzenie. Wzięły w nim udział takie gwiazdy jak Gal Gadot, Florence Pugh, Michael B. Jordan i Pharell Williams, a wystąpili Katy Perry i Mark Ronson.

Według Vogue'a w odnowionym sklepie przy 5th Avenue znalazły się dzieła sztuki autorstwa Jeana-Michela Basquiata, Damiena Hirsta i Juliana Schnabela.

Firmę Tiffany kupiła w 2021 roku luksusowa marka LVMH za 15,8 mld dolarów. Prezes i dyrektor generalny LVMH, Bernard Arnault jest drugim najbogatszym człowiekiem na świecie z majątkiem szacowanym na 220 miliardów dolarów.