Zapytano Polaków kogo z opozycji widzą na fotelu premiera. Ku zdziwieniu KO nie jest to Tusk

Katarzyna Florencka

To nie Donald Tusk, a Rafał Trzaskowski powinien zostać premierem w razie wygrania przez opozycję jesiennych wyborów parlamentarnych – wynika z najnowszego sondażu, w którym zapytano Polaków o to, kogo spoza PiS widzieliby na czele rządu. Problemem dla opozycji jest jednak to, że większość badanych... nie wybrała nikogo.