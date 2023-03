Mentzen chce być ministrem finansów w nowym rządzie. Już wskazał pierwszą decyzję

Sławomir Mentzen chciałby w potencjalnym przyszłym rządzie zostać ministrem finansów – zdradził nawet, jaka byłaby jego pierwsza decyzja na tym stanowisku. Jak się okazało, wizję polityka Konfederacji podziela... Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Sławomir Mentzen chce zostać ministrem finansów Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Sławomir Mentzen chciałby zostać ministrem finansów

Polityk Konfederacji zdradził, że jego pierwszą decyzją byłoby zaniechanie poboru tzw. podatku Belki

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski stwierdził w Radiu Plus, że Mentzen "byłby dobrym eksperymentem na ministra finansów"

Mentzen jako minister finansów? Janusz Kowalski komentuje

"Podatek Belki od lokat i obligacji przy ponad 18 proc. inflacji to czyste złodziejstwo. Te niskie odsetki nie są dochodem, one tylko zmniejszają stratę. To jest podatek od straty, podatek od inflacji" – oznajmił we wtorek na Twitterze Sławomir Mentzen, komentując słynny podatek od zysków kapitałowych, funkcjonujący w Polsce nieprzerwanie od 2002 roku.

Współprzewodniczący Konfederacji nawiązał również do swoich politycznych ambicji. "Pierwszego dnia po zostaniu Ministrem Finansów zaniecham poboru tego podatku" – zadeklarował.

Co ciekawe, tego samego dnia do aspiracji Mentzena nawiązał również... minister rządu Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, aktualny wiceminister rolnictwa, w rozmowie z Radiem Puls wypowiedział się na temat potencjalnej koalicji Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji.

– Zawsze mówiłem, że nie ma wrogów na prawicy. Zawsze byłem otwarty na współpracę z Konfederacją. Różnią nas pewne kwestie – powiedział Kowalski. Ocenił przy tym, że "Mentzen byłby dobrym eksperymentem na ministra finansów".

– Ludzie, którzy mają dużą część poglądów podobnych, powinni ze sobą rozmawiać – dodał.

"Piątka Mentzena"

Sławomir Mentzen jako jeden z liderów Konfederacji, zyskał sporą popularność wśród wyborców tej formacji. W formacji politycznej, która wyróżnia się skrajnym programem, Mentzenowi w ostatnich latach "przypadły" tematy bardziej merytoryczne, takie właśnie jak finanse. Wcześniej jednak zdradzał równie skrajne poglądy, jak jego partyjni koledzy.

– Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować – mówił w 2019 roku podczas wykładu w Krakowie.

Z kolei podczas konwencji partyjnej przedstawiał te postulaty jako program polityczny. – My robimy te badania, te grupy fokusowe, śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców. Wiemy, co mówić, żeby wyborcy nas słuchali. Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je "piątką Konfederacji" i ogłaszam ją światu po raz pierwszy – mówił Mentzen.

36-letni polityk stworzył także swego czasu projekt 100 ustaw, a wśród nich ustawę: "Wprowadzenie możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa". Takie małżeństwo miałoby być "silniejsze", a pieczę nad nim – nawet w kontekście prawa cywilnego – sprawowałby Kościół. Jak miałoby to działać?