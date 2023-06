Jakimowicz przegrał apelację w głośnej sprawie. Chodziło o tekst autora "Dziewczyn z Dubaju"

Jakimowicz przegrał drugi raz w sądzie. Krysiak publikuje treść wyroku Fot. instagram.com / @piotr_krysiakk; VIPHOTO/East News

Piotr Krysiak jest dziennikarzem śledczym. Publikował m.in. w "Super Expressie" i "Wprost". Był szefem serwisów informacyjnych w TVP Info. Ma na koncie głośne książki m.in. "Dziewczyny z Dubaju", "Agent Tomek: Spowiedź", "Diler gwiazd" i "Wyspa ślepców".

Jak pisaliśmy w naTemat, w 2021 roku Krysiak napisał, że "Gwiazdor publicystyki TVP Info" miał zgwałcić uczestniczkę Miss Generation 2020 w hotelu Parisel Palace w Klimkach. W rezultacie Jakimowicz pozwał autora "Dziewczyn z Dubaju" o zniesławienie.

Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Fidrysiak w dniu dzisiejszym rozpatrzył apelację złożoną przez Jarosława Jakimowicza. Sprawa dotyczyła publikacji przez Piotr Krysiaka artykułu pod tytułem "Gwiazdor TVP gwałcicielem?" na początku 2021 roku.

Jak poinformował naszą redakcję dziennikarz, na rozprawie nie pojawił się ani Jarosław Jakimowicz, ani jego pełnomocnik. Wyrok zapadł błyskawicznie, a sędzia miał cytować z pamięci niektóre fragmenty akt.

"Pierwsza rzecz: nie pada w tym tekście imię ani nazwisko oskarżyciela prywatnego. Okoliczność, że ktoś, gdzieś tam zrobił jakiś program, gdzie był wizerunek oskarżyciela prywatnego nie oznacza, że pan Krysiak ma za to ponosić odpowiedzialność, bo przecież pan Krysiak tego programu nie realizował (...) W tej publikacji pan Krysiak opisuje nie tylko samo zdarzenie, ale pan od początku opisuje swoją drogę, którą pan przeszedł jako dziennikarz do tego" – czytamy w uzasadnieniu wyroku nadesłanym do naszej redakcji.

Jak się okazało, sąd w swoim wyroku uwzględnił to, że dziennikarz próbował skontaktować się z Jakimowiczem, co uznał za bardzo istotny fakt.

Pan Krysiak nie znieważył nikogo i nie zniesławił swoim artykułem. Sąd Okręgowy to orzekł i to potwierdza. I raz jeszcze to podkreślam, że okoliczności na które zwracał uwagę pełnomocnik oskarżyciela, że zaczepiano go na ulicach i dopytywano o to zajście, to są rzeczy, które miałyby znaczenie gdybyśmy mieli sprawcę występku a my nie mamy sprawcy występku. Nie mamy. To co pan Krysiak napisał mieściło się w ramach pańskiej opinii, opisanej na podstawie konkretu a nie czegoś wymyślonego. I strona przeciwna tej nieprawdziwości nie wykazała.

Wyrok Sądu Okręgowego