Nietypowy spot pojawił się na Open'er Festival. Polityczne zabarwienie zaskoczyło widzów

Open'er Festival to przede wszystkim święto muzyki, ale w tym roku pojawił się na nim specjalny apel. Znani artyści poprosili w nim młodych Polaków, aby poszli na wybory. Nie powiedzieli na kogo głosować.

Uczestnicy Open’er Festival 2023 mogli obejrzeć już wiele razy ten szczególny spot, w którym znani artyści zachęcają ich do wzięcia udziału w wyborach. Nagranie pojawia się bowiem przed koncertami. Przypomnijmy: wybory parlamentarne odbędą się już jesienią. Nie jest znana ich dokładna data.

Młodzi nie chcą chodzić na wybory. Gwiazdy chcą ich do tego zachęcić

– Musimy się przebudzić i zrozumieć, że to jest ten właśnie moment. Te wybory to są te wybory, które mogą zadecydować o naszej przyszłości. Nie tylko o tych kolejnych miesiącach i o kolejnej kadencji, tylko o całym pokoleniu – mówiła TVN 24 Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka klimatyczna, członkini Inicjatywy "Wschód".

W nagraniu wzięły udział takie gwiazdy jak Taco Hemingway, Szczyl, Dawid Podsiadło czy Bedoes. Jest to rodzaj akcji profrekwencyjnej, którą przed wyborami przygotowali młodzi dla młodych.

– To są osoby, które faktycznie nie bardzo wypowiadają się w tematach politycznych na co dzień, więc jeśli oni już wypowiadają się w tych tematach, to znaczy, że każdy z nas powinien – tłumaczyła stacji tę ideę Wiktoria Jędroszkowiak.

Młodzi nie garną się za bardzo do głosowania. Z nowego sondażu obywatelskiego wynika, iż frekwencja wśród osób do 39. roku wynosi jedynie 47 procent.

Przydatne informacje o Open’er Festival 2023

Tegoroczny Open’er Festival 2023 zaczął się 28 czerwca i tradycyjnie potrwa cztery dni. Ostatnim festiwalowym dniem będzie sobota, 1 lipca.

W tym roku festiwalowiczów czeka aż 70 koncertów – wliczając w to te na Beat Stage, które zamieniają się w klubowe imprezy. Oprócz nich sceny muzyczne są trzy: największa, główna, czyli Orange Main Stage, średnia, Tent Stage i ta najmniejsza, Alter Stage.

Wśród artystów na Open'erze 2023 znajdą się: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lizzo, Lil Nas X, OneRepublic, SZA, Central Cee, Editors, Labrinth, Jann, Paolo Nutini, Anne-Marie, Brodka, David Kushner, Mrozu, Machine Gun Kelly, Major Lazer Soundsystem, Metro Boomin, Nothing But Thieves, Caroline Polachek, Daria Zawiałow, Kamp!, Queens of the Stone Age, Bedoes 2015, Kaśka Sochacka, Kaleo, Lil Yachty czy Rina Sawayama.

Szczegółowy harmonogram koncertów na Open'erze znajdziecie w social mediach wydarzenia, a także na stronie internetowej festiwalu.

Warunkiem wejścia na teren festiwalu jest wymiana biletu na opaskę, której nie można zdejmować przez wszystkie dni pobytu na Open'erze. Sam bilet można mieć w wersji papierowej lub elektronicznej.