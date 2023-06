Jak dojechać, czym płacić, co wziąć? Oto wszystko, co musisz wiedzieć przed Open'erem [NIEZBĘDNIK]

Jedziesz na Open'era po raz pierwszy i... nie wiesz co dalej? A może byłeś już na festiwalowym święcie w Gdyni, ale wciąż w tym wszystkim się gubisz? Nie wiesz, jak dojechać, płacić, co ze sobą zabrać? Ruszamy na pomoc i odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Co trzeba wiedzieć przed Open'erem? Fot. Karol Makurat/REPORTER

Open'er Festival, organizowany przez Alter Art na Lotnisku Gdynia-Kosakowo, to jeden z największych i najbardziej popularnych festiwali. Tegoroczny rozpoczyna się w środę, 28 czerwca i tradycyjnie potrwa cztery dni. Ostatnim festiwalowym dniem będzie sobota, 1 lipca.

Szukacie najważniejszych informacji? Oto nasz festiwalowy niezbędnik (stworzony na podstawie informacji na stronie opener.pl). Pomijamy kwestie biletów oraz zakwaterowania, które jak sądzimy, większość ma już ustalone: warto jednak pamiętać, że można kupić bilet lub karnet z polem namiotowym. Dostępne są także specjalne chatki: Open’er Sleephuts (te są już jednak wyprzedane).

Open'er 2023: kto wystąpi?

W tym roku festiwalowiczów czeka aż 70 koncertów – wliczając w to te na Beat Stage, które zamieniają się w klubowe imprezy. Oprócz nich sceny muzyczne są trzy: największa, główna, czyli Orange Main Stage, średnia, Tent Stage i ta najmniejsza, Alter Stage.

Wśród artystów na Open'erze 2023 znajdą się: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lizzo, Lil Nas X, OneRepublic, SZA, Central Cee, Editors, Labrinth, Jann, Paolo Nutini, Anne-Marie, Brodka, David Kushner, Mrozu, Machine Gun Kelly, Major Lazer Soundsystem, Metro Boomin, Nothing But Thieves, Caroline Polachek, Daria Zawiałow, Kamp!, Queens of the Stone Age, Bedoes 2015, Kaśka Sochacka, Kaleo, Lil Yachty czy Rina Sawayama.

Szczegółowy harmonogram koncertów na Open'erze znajdziecie w social mediach wydarzenia, a także na stronie internetowej festiwalu.

Open'er 2023: jak i gdzie wymienić bilet na opaskę?

Warunkiem wejścia na teren festiwalu jest wymiana biletu na opaskę, której nie można zdejmować przez wszystkie dni pobytu na Open'erze. Sam bilet można mieć w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wszystkie kategorie biletów na festiwal podlegają wymianie na identyfikatory w formie opaski. Wymiany biletu na opaskę należy dokonać OSOBIŚCIE w jednym ze specjalnie przygotowanych punktów. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jej ważności. Bilet elektroniczny możesz pokazać osobie skanującej na ekranie telefonu lub w wersji wydrukowanej. Jeśli masz bilet w telefonie w celu sprawniejszej obsługi wymiany biletu na opaskę otwórz .pdf z biletem, rozjaśnij maksymalnie ekran i powiększ kod. organizatorzy Open'er Festival o opaskach

Gdzie wymienić bilet na opaskę? Openerowych punktów wymiany jest kilka:

przy dworcu PKP Gdynia Główna (pl. Konstytucji) : w dniach 27 czerwca–1 lipca są czynne w godzinach 9:00 – 22:00,

w Parku Rady Europy (w pobliżu Skweru Kościuszki) : w dniach 27 czerwca–1 lipca są czynne w godzinach 9:00 – 22:00,

przy wejściach na festiwal (punkty zostały zaznaczone na mapce ): są czynne 28 czerwca od 13:00 do 3:30 i w dniach 29 czerwca–1 lipca w godzinach 14:00–3:30.

W wyżej wymienionych punktach nie można jednak wymienić na opaski biletów z polem namiotowym, camperowym oraz biletów VIP. Te pierwsze i drugie można wymienić m.in. w specjalnych punktach oznaczonych na mapce pola namiotowego i całego terenu, a bilety dla VIP-ów: przy wejściu VIP.

Co wziąć ze sobą na Open'era? Czego nie można wnieść?

"Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną/studencką, prawo jazdy, paszport – mTożsamość w aplikacji mObywatel będzie również akceptowana)" – czytamy na stronie opener.pl w zakładce "Praktyczne informacje".

Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, musi przebywać na festiwalu pod opieką osoby dorosłej. Opiekun musi wypełnić odpowiednie oświadczenie (deklarację opiekuna prawnego lub deklarację osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego), które także trzeba mieć przy sobie (formularze dostępne są na stronie festiwalu).

Każdy może oczywiście wziąć torebkę, plecak lub nerkę oraz bluzę czy kurtkę. Bagaż ewentualnie można zostawić w szatni przy wejściach. Warto pamiętać, że na festiwal nie wejdziemy z własnym piciem.

Na teren Opener'era można wnieść (za opener.pl):

płyny do dezynfekcji (do 50 ml),

lakiery do paznokci,

gumy do żucia,

batoniki (również w otwartych opakowaniach),

otwarte opakowania z jedzeniem w niedużych ilościach,

małe zapalniczki metalowe typu ZIPPO,

małe powerbanki z kabelkami do ładowania,

perfumy w szklanych flakonach do 50 ml,

puste, plastikowe i niezamykane kubki wielokrotnego użytku.

Z kolei na Open'era nie można wnieść następujących przedmiotów:

broń i noże,

napoje w opakowaniu plastikowym, szklanym oraz napoje w opakowaniu kartonowym powyżej 0,2 litra,

parasolki z ostrym końcem,

materiały pirotechniczne np. petardy, zimne ognie, race itp.,

alkohol,

środki psychotropowe i odurzające

aparaty fotograficzne z zoomem optycznym powyżej 6x + aparaty profesjonalne (w tym z wymiennym obiektywem) i kamery wideo oraz komputery przenośne i tablety

selfie stick, oraz statywy do aparatów (nie dotyczy przedstawicieli mediów)

perfumy w dużej szklanej butelce (do 50 ml dozwolone), dezodoranty w aerozolu,

nożyczki (małe do paznokci dozwolone)

namioty, plecaki turystyczne,

krzesełka przenośne turystyczne,

drony,

deskorolki, hulajnogi,

lodówki turystyczne,

kanapki w opakowaniu foliowym aluminiowym w dużych ilościach (pojedyncze sztuki dozwolone),

wszelkiego rodzaju zwierzęta (poza psami przewodnikami dla niewidomych),

termosy,

kubki metalowe, szklane lub porcelanowe (dozwolone plastikowe, niezamykane i niezakręcane kubki),

flagi na drzewcach, trzonkach, masztach i pałąkach (same flagi dozwolone),

ulotki i gazetki reklamowe nie związane z imprezą i nie zatwierdzone przez organizatora,

duże baterie typu R20, R12 "płaskie" (baterie do aparatów typu "paluszki" dozwolone).

Jak dojechać na Open'era 2023?

Miasteczko festiwalowe na Lotnisku Gdynia-Kosakowo jest otwarte przez wszystkie cztery dni w godzinach 15-4. Szczegóły dojazdu można znaleźć w zakładce Praktyczne informacje na stronie opener.pl, ale streścimy najważniejsze wskazówki.

Koło terenu festiwalu dostępne są trzy wjazdy autem (zaznaczone na mapie dojazdowej sporządzonej przez organizatorów): wjazd na główny, płatny parking samochodowy dla publiczności (od strony Wejścia Kosakowo), wjazd na parking pola namiotowego, VIP i media oraz wjazd na pole camperowe.

"Jeśli możesz, pozostaw samochód w centrum miasta i skorzystaj z autobusu festiwalowego" – czytamy jednak na stronie Open'era, na której znajduje się również ostrzeżenie: "W razie obfitych opadów możliwość parkowania na terenie festiwalu może być ograniczona lub niemożliwa". Z kolei, jak pisaliśmy w naTemat, w piątek, na rondzie, na którym można dojechać na Open'era, planowane są protesty. Dojazd może być więc utrudniony.

Na teren Open'era można dojechać również bezpłatnym autobusem festiwalowym. "Autobusy kursują wahadłowo co kilka/kilkanaście minut (w zależności od potrzeb): z okolic dworca Gdynia Główna (ul. Janka Wiśniewskiego) i w okolice wejścia na festiwal (Gdynia, ul. Zielona). Aby pojechać linią OPEN’ER FESTIVAL nie musisz mieć opaski, wystarczy bilet na festiwal" – informuje strona internetowa. Przez wszystkie dni festiwale bezpłatne autobusy kursują od godziny 8 do 6 następnego dnia.

Oprócz tego można dojechać również: transportem publicznym, rowerami i hulajnogami oraz taksówkami i taksówkami FreeNow. Od godziny 23 do 5 rano udostępnionych będzie również więcej nocnych kursów SKM, którymi można dojechać m.in. do Gdańska czy Sopotu.

Jak płacić na Open'er Festival 2023?

Na terenie Open’er Festival obowiązuje bezgotówkowy system płatności. Płacić można kartami, telefonami, zegarkami i wszystkimi innymi gadżetami w technologii zbliżeniowej.

"Przygotowaliśmy też specjalną kartą przedpłaconą Alter Art, którą można będzie doładować za gotówkę. Jeśli posiadasz kartę Alter Art z Orange Warsaw Festival, doładuj ją i korzystaj na terenie Open’era. Karta przedpłacona wydana w 2022 roku, również będzie aktywna. Na terenie będą znajdowały się cztery punkty wymiany gotówki na karty przedpłacone Alter Art" – czytamy na opener.pl.

Co można robić na terenie Open'er Festival na Lotnisku Gdynia-Kosakowo i jakie są inne atrakcje na Open'erze?

Open'er Festival to nie tylko muzyka, ale również szereg atrakcji, które wyróżnione zostały na mapce miasteczka festiwalowego.

Dla festiwalowiczów dostępne są m.in. spektakle teatralne, strefa NGO, Fashion Stage, spotkania Open'er Obywatelski, wystawa "Gdynia w klimacie", a także poszczególne strefy, z których każda szykuje własne atrakcje czy imprezy. Oprócz tego dostępne są strefy gastronomiczne czy Sklep Festiwalowy. Wszystkie informacje można znaleźć w specjalnej aplikacji Open’er Festival 2023 (dostępnej na Androida i iOS).

Oprócz tego w tym roku na mapie znalazły się punkty "Shelter", w których można znaleźć pomóc, jeśli festiwalowicze czują się "w jakikolwiek sposób zagrożeni zachowaniem obcych, znajomych czy bliskich lub są świadkami albo ofiarami nieodpowiedniego zachowania lub molestowania".

"Punkty zlokalizowane są po prawej stronie od Alter Stage (vis a vis miasteczka festiwalowego 3) oraz obok punktu medycznego na terenie pola namiotowego. Udajcie się tam sami lub z pomocą pracowników służby informacyjnej. Celem projektu jest wsparcie uczestników Open’er Festival, interwencja kryzysowa, określenie planu pomocy, a także współpraca ze służbami festiwalu w celu minimalizacji zagrożeń dla osób biorących udział w imprezie masowej" – czytamy.