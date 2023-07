Była Arka Milika obnaży prawdę o kobietach piłkarzy? Dwa lata po rozstaniu wydaje książkę

Joanna Stawczyk

A rkadiusz Milik ma powody do niepokoju? Jak przekazał jeden z portali, jego ex, czyli Jessica Ziółek wydaje książkę o tym, jak to jest być partnerką piłkarza, czyli tzw. WAG. Czy modelka opowie o kulisach ich związku, który zakończył się w 2021 roku? Wszystko okaże, gdy pozycja trafi do sprzedaży. Dowiemy się jak bardzo pikantne szczegóły zdecydowała się ujawnić. Oto zapowiedź.