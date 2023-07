W czerwcu 2022 roku doszło do tragicznego wypadku na jeziorze Tałty w okolicach Mrągowa. W wyniku wywrócenia się łodzi motorowej zginęło 8-letnie dziecko. Wiadomo już, kto odpowie za to, co się wtedy stało.





Sprawa śmierci 8-latki na jeziorze Tałty. Jest akt oskarżenia

redakcja naTemat

