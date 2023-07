Dokumentowała rosyjskie zbrodnie wojenne. Pisarka Wiktoria Amelina zginęła w ataku rakietowym

Zagraniczne media potwierdziły, że 13. ofiarą niedzielnego ataku rakietowego na Kramatorsk jest ukraińska pisarka Wiktoria Amelina, która w ostatnim czasie relacjonowała na swoim Twitterze wojnę w Ukrainie i dokumentowała zbrodnie wojenne rosyjskiej armii. 37-latka zmarła w wyniku obrażeń w szpitalu w Dnieprze.

Nie żyje Wiktoria Amelina, ukraińska pisarka, która dokumentowała zbrodnie rosyjskiej armii w Ukrainie. Fot. Twitter.com

Nie żyje Wiktoria Amelina

Wiktoria Amelina jest 13. osobą, która zginęła po tym, jak rosyjska rakieta uderzyła w pizzerię w położonym na wschodzie mieście Kramatorsk. O śmierci pisarki i badaczki zbrodni wojennych poinformowało ukraińskie stowarzyszenie autorów PEN. W oświadczeniu czytamy, że lekarze "zrobili wszystko, co w ich mocy, by ją uratować". "Niestety rana okazała się śmiertelna" – przekazało PEN.

W miniony wtorek Amelina jadła obiad z kolumbijskimi dziennikarzami w restauracji Ria Lounge, gdy rakieta uderzyła w ziemię. W wyniku wybuchu rannych zostało około 60 osób. Pisarkę natychmiast przewieziono do szpitala. Niestety jej zgon potwierdzono w piątek rano. "W ostatnich dniach życia Victorii rodzina i przyjaciele byli u jej boku" – napisało stowarzyszenie w komunikacie.

Wspomnijmy, że leżące we wschodniej Ukrainie miasto Kramatorsk, które jest kontrolowane przez ukraińskie siły, znajduje się nieopodal linii frontu.

W swojej ojczyźnie Amelina uchodziła za jedną z najzdolniejszych ukraińskich pisarek młodego pokolenia. Po inwazji Rosji na Ukrainę 37-latka zajmowała się dokumentowaniem zbrodni wojennych. Niebawem w języku angielskim ma ukazać się jej reportaż "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War".

Amelina była laureatką nagrody literackiej imienia Josepha Conrada przyznawaną przez Instytut Polski w Kijowie. W zeszłym roku odkryła pamiętnik pisarza powieści dla dzieci, Wołodymyra Wakulenka, którego pojmali i zabili rosyjscy żołnierze. Ukraińska pisarka pragnęła opowiedzieć historię jego życia, tym samym pomagając jego najbliższym.

"Była niesamowicie odważną, otwartą i elokwentną osobą. Zrobiła tak wiele dla innych. Mój wzór do naśladowania. Jej strata jest niezwykle bolesna i pozostawia w sercu ogromną pustkę" – wyznała w serii tweetów przyjaciółka zmarłej, dziennikarka Olga Tokariuk.

