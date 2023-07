Ujawniono ostatnie chwile załogi Titana. Ostatnie przekazy chwytają za serce

Alan Wysocki

C hristine Dawood opisała ostatnie chwile załogi Titana. Żona zmarłego Shahzady i Sulemana żegnała bliskich jeszcze zanim ci zeszli pod powierzchnię oceanu. Kobieta przebywała bowiem na głównym statku, z którego wyruszył batyskaf. Co więcej, "Daily Mail" dotarł do poruszających i ostatnich zdjęć ojca i syna.