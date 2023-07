Zmiany w procedurach wydawania wiz. W taki sposób cudzoziemiec uzyska zezwolenie na pobyt w Polsce

Rząd szykuje zmiany w procesie ubiegania się o wizy. Według nowego rozporządzenia cudzoziemiec nie będzie składał podania o zezwolenie na pobyt do polskiego konsulatu. Oto jak będzie wyglądać nowa droga starania się o kartę pobytu dla imigrantów.

MSZ zapowiada zmiany w procesie ubiegania się o wizy przez obcokrajowców Fot. Pawel Wodzynski/East News

Nowe procedury w ubieganiu się o wizy dla cudzoziemców

Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wprowadzenie zmian w procesie ubiegania się o wizy. Do tej pory każdy mieszkaniec państwa nienależącego do Unii Europejskiej, który chciał przyjechać do naszego kraju, starał się o kartę pobytu w polskim konsulacie. Jednak według MSZ aktualna procedura jest zbyt długa, a nowy projekt zaproponowany przez ministerstwo ma na celu jej usprawnienie.

Jak przekazał Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, od teraz cudzoziemcy będą składać wioski o wizy bezpośrednio do MSW.

"Skrócenie terminu na zajęcie stanowiska w ramach uzgodnień wynika z konieczności zwiększenia liczby rozpatrywanych wniosków wizowych" – napisał Wawrzyk w komentarzu dotyczącym nowego projektu.

"Uzasadnieniem dla współdzielenia kompetencji w zakresie rozpatrywania wiz jest rosnąca liczba wniosków, przy ograniczonych możliwościach kadrowo-organizacyjnych placówek zagranicznych" – czytamy w uzasadnieniu wcielenia w życie nowego rozporządzenia.

Nowy model przyznawania wiz zakłada, że prywatne firmy wynajęte przez MSZ będą zajmować się obsługiwaniem podań obcokrajowców ubiegających się o wizy.

Jak zaznaczył wiceminister, projekt nowego rozpoczęcia, które niebawem wejdzie w życie, nie jest nowym rozwiązaniem. Metoda składania wniosków o wizy bezpośrednio do MSZ już funkcjonuje, dotyczy jednak tylko Białorusi. Piotr Wawrzyk poinformował, że model ten po prostu zostanie rozszerzony o inne państwa.

Z komunikatu ministerstwa wynika, że wnioski o wydanie wiz bezpośrednio do MSZ będzie można składać w:

Królestwie Arabii Saudyjskiej;

Republice Armenii;

Republice Azerbejdżanu;

Republice Białorusi;

Republice Filipin;

Gruzji;

Republice Indii;

Republika Indonezji;

Islamskiej Republice Iranu;

Państwie Katar;

Republice Kazachstanu;

Państwie Kuwejt;

Republice Mołdawii;

Federalnej Republika Nigerii;

Islamskiej Republice Pakistanu;

Królestwie Tajlandii;

Republice Turcji;

Ukrainie;

Republice Uzbekistanu;

Socjalistycznej Republice Wietnamu;

Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nowa metoda składania wniosków o wizy, rozwiązanie MSZ budzi kontrowersje

Zdaniem niektórych projekt nowego rozporządzenia może przynieść więcej problemów, niż korzyści. W rozmowie z portalem prawo.pl dr Maciej Chakowski, współwłaściciel kancelarii Chakowski & Ciszek przyznał, że nowa droga ubiegania się o wizy może spowodować realne zagrożenie dla Polski.

Jak stwierdził, urzędnik decydujący o wydaniu wizy będzie opierał się na informacjach, jakie zostaną mu dostarczone przez prywatne firmy, które będą wynajęte przez MSZ do obsługiwania wniosków złożonych przez cudzoziemców. Według prawnika może dojść do sytuacji, w której wizy będą przyznawane w sposób nieuczciwy.

– Pytanie, czy będą powiązania między firmami zatrudniającymi migrantów a firmami badającymi wnioski. Może pojawić się konflikt interesów – stwierdził Chakowski. – Weryfikacja takich dokumentów może być nie do końca rzetelna, a mówimy tu o krajach, które jak np. Pakistan, są infiltrowane terrorystycznie – dodał.

Ponadto zdaniem Macieja Chakowskiego takie działanie jest niespójne z narracją rządu, który otwarcie sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów z krajów, o które ma zostać rozszerzony model ubiegania się o wizy.