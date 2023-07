Posłanka PiS od nielegalnych plakatów straszy komendanta straży. Ujawnił szczegóły rozmowy

Dorota Kuźnik

P osłanka z Wrocławia najpierw nielegalnie wywiesiła swoje plakaty, później zadzwoniła do komendanta straży miejskiej, by postraszyć go konsekwencjami ściągania ich z przydrożnych latarni. "Zapowiedziała, że zażąda od straży miejskiej odszkodowania" – mówi komendant jednostki Piotr Kościelny.