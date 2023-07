Filip Chajzer w najnowszym poście na Instagramie pochwalił się swoim wymyślnym "żartem". Nie wszystkim jednak on się spodobał. Znalazło się liczne grono internautów, których oburzyło zachowanie prezentera.

Filip Chajzer podpadł fanom swoim ostatnim postem w sieci. Fot. Instagram/@filip_chajzer

To miał być śmieszny sposób na "brak wazonu". Internauci zażenowani postawą Chajzera

Filip Chajzer od kilku tygodni nie pojawia się w "Dzień dobry TVN". Nie zapowiada się też, aby w najbliższym czasie tam wystąpił. Prezenter jest jednak w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych.

Niestety, nowy wpis Chajzera pozostawił internautów w mocnej konsternacji. Gwiazdor pokazał swój sposób, gdy zabraknie wazonu na bukiet kwiatów. Finalnie wstawił rośliny do muszli klozetowej, zauważając, że tylko to przyszło mu do głowy.

"O jeden wazon w nowym domu za mało... tylko to przyszło mi do głowy... przyznajcie, że siedzi całkiem git! Zapytacie – co w razie W? Odpowiem – dobrze, że to nie róże" – napisał.

Niektórzy docenili jego pomysłowość, ale pojawiło się też sporo wiadomości, w których fani nie podzielali humoru Filipa, a wręcz zarzucili mu brak szacunku dla upominków i osób, które mu je dają.

"Na szybko mogłeś włożyć do zwykłego garnka i nalać odrobinę wody, zanim poszedłbyś kupić wazon. Obrzydliwe... Ktoś podarował kwiaty i teraz widzi je w social mediach, wsadzone w toaletę" – zareagowała skonsternowana internautka

"To jest prezent dla kogoś, czy od kogoś? Bo w obu przypadkach to tak średnio"; "Jak Cię lubię, tak tym razem coś nie pykło…"; "Chyba mnie to nie bawi. To miał być żart? Taki sobie" – czytamy.

To nie pierwszy raz, gdy "żart" Chajzera wywołuje kontrowersje. Prezenter swego czasu na antenie TVN udawał atak paniki. Innym razem stwierdził w rozmowie z parą starającą się o dziecko, że "nie jest to aż takie trudne". Pewnego razu oburzył też widzów swoimi słowami o coming oucie brytyjskiego piłkarza Jake'a Danielsa.

Na tym jednak nie koniec wybryków syna Zygmunta Chajzera. W jednym z odcinków "DDTVN" poruszono temat oskarżeń wobec Tylera. – Żarty na bok. Lider zespołu Aerosmith Steven Tyler oskarżony o napaść seksualną na nieletniej. Rzecz się miała wydarzyć w latach 70. (...) Kobieta złożyła pozew w sądzie w Los Angeles – relacjonował Mateusz Hładki. Reakcja na te słowa prowadzącego, zdaniem widzów, była nie na miejscu. W pewnym Chajzer wypalił: "Teraz? Przypomniała sobie?".