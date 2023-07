Szokujące sceny we Wrocławiu. Dwie osoby ranne po ataku nożownika

Przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu doszło do ataku nożownika (policja mówi o nieustalonym narzędziu). Z informacji przekazanych przez służby wynika, że napastnik ranił dwie osoby. Podejrzewanego o ten czyn zatrzymano zaraz po zdarzeniu.

– Całe zdarzenie miało miejsce około godz. 12. Policjanci otrzymali informację o mężczyźnie, który zranił nieustalonym rządzeniem dwie osoby przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu – przekazał naTemat.pl rzecznik Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podkomisarz Wojciech Jabłoński. Ranni to kobieta i mężczyzna. Nie wiadomo w jakim są stanie.

Policjanci zaraz po tym zdarzeniu zatrzymali podejrzewanego o ten czyn. Jest to 33-letni mężczyzna. Na miejscu nadal trwają czynności służb, w tym poszukiwanie świadków oraz sprawdzanie czy był tam monitoring.

Więcej informacji wkrótce.