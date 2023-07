Nie żyje Coco Lee. Piosenkarka dwie dekady temu zaśpiewała nominowaną do Oscara piosenkę "A Love Before Time" z filmu "Przyczajony tygrys, ukryty smok". Przez wiele lat walczyła z depresją. Odeszła w wieku 48 lat.

Nie żyje Coco Lee. Fot. Associated Press/East News

Coco Lee, a właściwie Ferren Lee, pochodziła z Hongkongu. Dzięki piosence "Do You Want My Love" zdobyła rozpoznawalność w krajach azjatyckich oraz Stanach Zjednoczonych.

Odniosła też sukces ze swoim pierwszym anglojęzycznym albumem "Just No Other Way" wydanym w 1999 roku. Dwa lata później Coco Lee zaśpiewała na rozdaniu Oscarów nominowaną do statuetki piosenkę "A Love Before Time" z filmu "Przyczajony tygrys, ukryty smok".

Śmierć Coco Lee

Informacja o odejściu Lee pojawiła się w mediach społecznościowych za sprawą jej sióstr. Carol i Nancy przekazały, że Coco od kilku lat cierpiała na depresję. Jej stan mocno pogorszył się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

"Chociaż szukała profesjonalnej pomocy i robiła, co mogła, by walczyć z depresją, niestety ten demon w niej zwyciężył" - przekazali najbliżsi. 2 lipca piosenkarka została znaleziona w swoim domu. Szybko przewieziono ją jeszcze do szpitala. Lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu Coco w śpiączkę farmakologiczną. Niestety, mimo wysiłków zespołu medycznego, Lee zmarła 5 lipca.

Siostry w długim wpisie przypomniały jej osiągnięcia i zasługi dla kraju.

"W 2023 roku przypada 30. rocznica kariery wokalnej CoCo. W ciągu ostatnich 29 lat zdobyła niezliczone międzynarodowe uznanie dzięki najlepiej sprzedającym się piosenkom i pozostawiła po sobie zdumiewające wrażenie na publiczności, dzięki jej znakomitym występom na żywo. CoCo znana jest również z tego, że niestrudzenie pracowała nad otwarciem nowego świata dla chińskich piosenkarzy na międzynarodowej scenie muzycznej i zrobiła wszystko, by zabłysnąć dla Chińczyków. Jesteśmy z niej dumni!" - czytamy.

"Jako rodzina CoCo jesteśmy bardzo wdzięczni i zaszczyceni, że mamy tak znakomitą i wybitną siostrę. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dał nam tak dobrego anioła. Wiemy, że teraz trafiła do szczęśliwszego miejsca (...) Teraz naszym największym obowiązkiem jest dbanie o naszą starszą matkę. Mam nadzieję, że wszyscy będą się modlić za tę biedną starszą panią i dadzą nam czas i prywatność na uzdrowienie" - dodały.

"Na koniec jeszcze raz dziękujemy personelowi medycznemu za poświęcenie w opiece podczas całego procesu. Jednocześnie mamy nadzieję, że wszyscy będą nie tylko tęsknić za CoCo, ale także dzielić się jej promiennym uśmiechem, traktować ludzi szczerze i przekazywać życzliwość i miłość wszystkim wokół nas oraz kontynuować życzenie CoCo, aby wszyscy wokół odczuwali jej miłość i szczęście" - podsumowały w pożegnalnym wpisie.

Lee prywatnie była żoną Bruce'a Rockowitza - "byłego dyrektora generalnego giganta łańcucha dostaw z Hongkongu Li & Fung". Ich ślub był szeroko opisywany w tamtejszych mediach. Wystąpiły na nim takie gwiazdy jak: Bruno Marsa i zespół Black Eyed Peas.